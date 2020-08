Kommunalwahl NRW 2020 trotz Coronavirus: Was sich durch die Pandemie ändert

Trotz Coronavirus wird die Kommunalwahl 2020 in NRW stattfinden. Damit die Wahl in Zeiten der Pandemie fair bleibt, musste die Politik reagieren.

Das Coronavirus ist für die Kommunalwahl 2020 in NRW eine Herausforderung.

Im Vorfeld gab es Bedenken, ob der Wahltermin haltbar ist.

Nordrhein-Westfalen hat gesetzlich reagiert, um die Chancengleichheit der Parteien weiter zu gewährleisten.

Düsseldorf - Als die Corona-Krise im Frühjahr auch Deutschland erfasste, standen alle Termine auf dem Prüfstand. Auch hinter der Durchführung der Kommunalwahl 2020 in NRW stand ein Fragezeichen. War der 13. September als Wahltermin noch haltbar? Werden besondere Vorsichtsmaßnahmen notwendig sein?

Kommunalwahl 2020 in NRW trotz Coronavirus: Verschiebung schien möglich

Alle Handlungsoptionen müssten geprüft werden, forderten der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag schon Anfang April 2020. Auch eine Verschiebung oder Durchführung als reine Briefwahl sollte zu den Optionen gehören, schrieben sie in einem gemeinsamen Brief an das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Optionen sind jedoch vom Tisch, wie das Innenministerium klargestellt hat.

Bei der Kommunalwahl in NRW wird auch die Urnenwahl im Wahllokal möglich sein. Das Innenministerium teilte in einem Erlass vom 20. Mai 2020 seine Meinung mit, laut der sich auch bei einer weiteren Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus die Urnenwahlen „in einer Weise ausgestalten lassen, die einen hinreichenden Infektionsschutz sicherstellt“. Eine Pflicht zur Briefwahl ist demnach weit vor der Wahl ausgeschlossen worden, wobei natürlich Änderungen aufgrund aktueller Entwicklungen niemals ausgeschlossen sind. Der geplante Wahltermin bleibt unangetastet.

Die Wahlforscher haben bereits Mitte des Jahres die ersten Umfragen zur Kommunalwahl in NRW durchgeführt. Bis zum Wahltag ist mit einer ganzen Reihe von Prognosen für einzelne Städte zu rechnen.

Durchführung der Kommunalwahl in NRW ist 2020 gesichert

Rein formal steht der Durchführung der Wahl nichts im Weg. Unter den Ausnahmen vom Versammlungsverbot, die in Nordrhein-Westfalen gelten, waren schon früh politische Veranstaltungen aufgeführt. Dazu gehören die üblichen Wahlkampfstände oder auch Aufstellungsversammlungen für die Parteilisten. Das Innenministerium sieht die Erfordernisse für die Information der Wähler als gegeben an. Für die Kommunalwahl 2020 in NRW stünden alle Möglichkeiten zur Verfügung, die Wähler zum Beispiel über die Medien oder Hauswurfsendungen zu erreichen. Auf den Mindestabstand, der in der Corona-Krise gilt, müsse bei Infoständen und Haustürbesuchen natürlich geachtet werden.

Wegen Coronavirus: Neues Gesetz vor Kommunalwahl in NRW

Dem schnellen Entschluss für den bestehenden Wahltermin stimmte nicht jeder zu. Zumindest bei den Parteien gab es teils Bedenken, was die Sammlung von Unterschriften betraf. Die Unterstützungsunterschriften sind für viele kleinere Parteien erforderlich, um überhaupt zur Kommunalwahl in NRW zugelassen zu werden. Oft werden sie an öffentlichen Orten gesammelt. Angesichts dieser Schwierigkeiten, die das Coronavirus vor der Kommunalwahl in NRW verursacht, hat der Landtag mit einem Gesetz reagiert. Mit einem einstimmigen Beschluss hat das Landesparlament beschlossen, die Frist für die Unterschriftensammlung um elf Tage nach hinten zu verlegen und die Zahl der benötigten Unterschriften um 40 Prozent zu reduzieren. Darauf verwies auch eine gerichtliche Entscheidung, die eine Verschiebung des Wahltermins ablehnte.

Coronavirus und Kommunalwahl 2020 in NRW: Welche Vorkehrungen sind möglich?

Auch wenn die Briefwahl nicht verpflichtend sein soll, bleibt sie trotzdem eine Option. Wer bei der Kommunalwahl das Coronavirus so sicher wie möglich meiden will, muss also nicht ins Wahllokal gehen, um dort seine Stimmzettel auszufüllen. Alle notwendigen Informationen für die Wahl per Post finden Sie auch auf der Wahlbenachrichtigung.

Im Wahllokal wird natürlich die Maskenpflicht gelten. Eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme ist auch das Tragen von Handschuhen, um sich vor einer Coronavirus-Infektion durch die Stimmzettel oder Stifte in den Wahlkabinen zu schützen.

Wichtige Fragen ergeben sich am Wahlabend in Bezug auf die Auszählung der Stimmen. Abstandsregeln und Hygienevorschriften wegen des Coronavirus können die Auszählung der Kommunalwahl in NRW behindern. Vor allem benötigen die Wahlhelfer viel Platz, worauf sich die Gemeinden im Vorfeld der Wahl einstellen müssen.

Diese Schwierigkeiten gibt es nicht zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Krise. So mussten bereits im März bei der Kommunalwahl in Bayern die Vorkehrungen für die Auszählung vielerorts kurzfristig angepasst werden. Am Ende war dort für die Stichwahlen nur noch Briefwahl gestattet.

