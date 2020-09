Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2020: Klarer Wahlsieger nach erster Prognose - SPD vor Debakel

Bei der Kommunalwahl werden in Nordrhein-Westfalen Bürgermeister, Stadt- und Landräte sowie verschiedene Parlamente gewählt. Im Ticker finden Sie aktuelle Ergebnisse.

Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen 2020* statt.

die Kommunalwahlen 2020* statt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland werden Mandate für zahlreiche Ämter vergeben.

Bürgermeister, Stadt- und Landräte und mehr - Hier erhalten Sie am Wahltag die Ergebnisse der NRW-Wahl.

+++ An dieser Stelle finden Sie am Wahlabend den ständig aktualisierten Überblick über die Ergebnisse der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. +++

+++ Ergebnisse aller Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse für das Ruhrparlament +++

Update vom 13. September, 18.01 Uhr: Wie Wahlen ausgehen könnten, das deuten regelmäßig Prognosen an - noch bevor ein einziger Stimmzettel ausgewertet ist. Der WRD hat das Institut Infratest dimap mit einer solchen für die Kommunalwahl 2020 in NRW beauftragt: Demnach käme die CDU in dem Bundesland auf 36 Prozent - während die SPD auf 23,5 Prozent. absackt.

Die Grünen könnten sich auf 19 Prozent steigern, die FDP läge bei 4,5 Prozent und die Linke bei 4 Prozent. Die AfD erreicht demnach 6 Prozent.

Wichtig ist zu beachten, dass es sich hier nicht um eine Hochrechnung, sondern eine Schätzung auf Basis einer Vorwahlbefragung von 15.000 Wahlberechtigten in 180 Stimmbezirken handelt.

Update vom 13. September, 17.29 Uhr: Um 18 Uhr schließen die Wahllokale bei der Kommunalwahl 2020 in NRW. Eine erste landesweite Hochrechnung für das Bundesland soll es nach Informationen des WDR gegen 19.00 Uhr geben.

Kommunalwahl NRW: Rekord bei Briefwahlanträgen

Update vom 13. September, 16.29 Uhr: Die Zahl der Briefwahlanträge die Kommunalwahlen 2020 in NRW hat im Vorfeld alle Rekorde gebrochen: Bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten hat in zahlreichen Städten schon vorab per Brief die Stimmen abgegeben - mehr als bei allen vergangenen Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Das ergab eine Umfrage der dpa.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf zum Beispiel hatten knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten bis Freitag ihre Briefwahlunterlagen beantragt - rund 127.000 von 471.000. Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2014 hat sich die Zahl der Briefwähler einem Stadtsprecher zufolge fast verdoppelt.

In der bevölkerungsreichsten Kommune Köln war die Tendenz ähnlich. Bis Freitag gingen rund 251.000 Briefwahl-Anträge bei etwa 820.000 Wahlberechtigten ein - einer Stadtsprecherin zufolge kämen die ausgefüllten Wahlscheine „Wäschekörbeweise“ zurück. Auch in Münster beantragten bis Donnerstag rund 30 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl: knapp 76.000 von 248.000 Wahlberechtigten.

Schlangen bei Kommunalwahlen 2020 in NRW: Beteiligung gestiegen

Update vom 13. September, 13.54 Uhr: Die Beteiligung an den Kommunalwahlen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen ist bis mittags höher gewesen als bei den Europawahlen im vergangenen Jahr. Um 12.00 Uhr hatten bereits 29,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf mitteilte. Bei der Europawahl waren es hingegen nur 28,6 Prozent.

Deutlich höher ist auch der Anteil der Briefwähler: 19,3 Prozent entschieden sich bei der Kommunalwahl in NRW dafür. Bei der Europawahl waren es 13 Prozent. Die Angaben beruhen auf einer Stichprobe aus acht Modellkommunen, in denen die Wahlbeteiligung bereits bei den vergangenen Wahlen erhoben wurde.

Kommunalwahl: NRW stimmt heute ab - Wer wird in der Ergebnissen vorne liegen?

Update vom 13.September, 11.19 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben am Sonntagmorgen die Kommunalwahlen begonnen. Rund 14 Millionen Bürger können heute bei der größten Wahl dieses Jahres ihre Stimme abgeben. Gewählt werden Stadträte, Kreistage sowie Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte.

Der Urnengang an Rhein und Ruhr wird auch als Stimmungstest für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Armin Laschet gewertet, der im Dezember CDU-Bundesvorsitzender werden will. Er gilt auch als möglicher Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr.

Bei der NRW-Kommunalwahl 2014 hatte die CDU 37,5 Prozent erreicht und damit klar besser abgeschnitten als die SPD mit 31,4 Prozent. Platz drei belegten die Grünen mit 11,7 Prozent. Die FDP und die Linke kamen auf jeweils 4,7 Prozent, die AfD auf 2,6 Prozent.

Kommunalwahl 2020 in NRW: Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen finden wie geplant am 13. September 2020 die Kommunalwahlen statt. Die Bevölkerung in NRW - mit fast 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland - wählt verschiedene Mandate, die für einen Zeitraum von fünf Jahren Gültigkeit haben. In kreisfreien Städten werden Oberbürgermeister, Stadträte und Bezirksvertretungen gewählt. In den Landkreisen entscheiden die Wähler über den Bürgermeister ihrer Gemeinde sowie den Landrat und die Zusammensetzung des Kreistages. Außerdem wird im Zuge der Kommunalwahl 2020 in NRW erstmals auch das Ruhrparlament* direkt vom Volk gewählt.

Ab wann stehen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in NRW fest?

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale in Nordrhein-Westfalen wird mit der Auszählung der Wahlergebnisse begonnen - also am 13. September 2020 ab 18 Uhr. Das betrifft nicht nur die Auszählung der Urnengänge - auch die Briefwahl wird erst nach Ablauf der Frist ausgezählt. Bei den meisten Kommunalwahlen sind in der Regel bereits am Wahlabend Ergebnisse von Bürgermeister- und Landratswahlen bekannt. Das spezifische Wahlsystem in NRW wird dafür sorgen, dass die Auszählung erwartungsgemäß auch bei kommunalen Parlamenten relativ zügig voranschreitet.

Durch die besonderen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie kann es jedoch durchaus vorkommen, dass am Wahlabend Unwägbarkeiten stattfinden. Im Anfangsstadium der weltweit grassierenden Covid-19-Welle* war das in Bayern der Fall: Bei den Kommunalwahlen im März wurden die Auszählungen durch Corona-Schutzmaßnahmen teilweise verlangsamt. Ähnlich gelagerte Verzögerungen könnten auch zu Verzögerungen bei den Ergebnissen der Kommunalwahl 2020 in NRW sorgen. Ganz davon abgesehen, dass in mindestens einem Fall die Kommunalwahl nicht am geplanten Termin stattfinden* kann.

Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2020 im Überblick

Bei uns finden Sie am Abend der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen in diesem Live-Ticker sämtliche Entscheidungen kurz nach Bekanntgabe. Über folgende Volksvertretungen wird im Rahmen der NRW-Wahl 2020 abgestimmt:

Kreisfreie Städte: Oberbürgermeister, Stadträte, Bezirksvertretungen

Oberbürgermeister, Stadträte, Bezirksvertretungen Landkreise: Bürgermeister, Landrat, Kreistag

Bürgermeister, Landrat, Kreistag Bürger der „Metropole Ruhr" (Ruhrgebiet) können zudem erstmals das Ruhrparlament bestimmen.

Damit die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen mehrheitlich auf soliden Informationen basiert, wird es für zwei große Städte des westdeutschen Bundeslandes eine Art Wahl-O-Mat geben - für eine Kommunalwahl in Deutschland nicht selbstverständlich*.

