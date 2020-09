Kommunalwahl 2020 in NRW: Die Termine im September für alle Städte und Gemeinden

Die Kommunalwahl in NRW findet im September 2020 statt. Mehrere Termine auf dem Weg zum Wahltag können für viele Wähler relevant werden.

Am 13. September findet die nächste Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen statt, eine Verschiebung wegen des Coronavirus gibt es nicht.

Die wichtigsten Termine auf dem Weg zur Wahl sind gesetzlich klar geregelt.

Es gibt nach dem ersten Wahlgang einen Termin für Stichwahlen, vorab geben Umfragen ein Stimmungsbild.

Düsseldorf - Der Termin für die Kommunalwahl 2020 in NRW bleibt bestehen. Trotz der Corona-Krise hat die Landesregierung beschlossen, das Datum im September beizubehalten. Eine Verschiebung war zu Hochzeiten der Krise teils diskutiert worden, doch es bleibt beim zuvor geplanten Ablauf. Auch der Verfassungsgerichtshof von NRW bestätigte diese Entscheidung. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Termine sowohl für Wähler als auch für Parteien.

Kommunalwahl 2020 in NRW keine Verschiebung der Termine für ersten Wahlgang und Stichwahl

Der Wahltag bei der Kommunalwahl in NRW ist der 13. September 2020 - obwohl für den Termin der Kommunalwahl angesichts des Coronavirus auch eine Verschiebung in der Diskussion war. Erstmals wird an diesem Datum auch das Ruhrparlament direkt gewählt. Aus dem Termin des ersten Wahlgangs ergibt sich automatisch auch der Termin für die Stichwahlen, die sicher in einigen Städten, Gemeinden und Landkreisen notwendig werden. Das Landesrecht von Nordrhein-Westfalen legt die Stichwahlen auf einen Termin 14 Tage nach dem ersten Wahlgang fest. Das Datum für eine zweite Stimmabgabe ist demnach der 27. September 2020.

Die Termine für Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen wurden zuletzt vereinheitlicht. Somit werden 2020 am selben Tag Bürgermeister, Landräte, Stadträte, Gemeinderäte und Bezirksvertretungen in den Städten gewählt. Die Wahlperiode beträgt nun einheitlich fünf Jahre.

Termin für die Wahlbenachrichtigung zur Kommunalwahl 2020

Wer bei der Kommunalwahl in NRW wahlberechtigt ist, sollte das ganz automatisch durch eine Wahlbenachrichtigung erfahren. Bis spätestens zum 23. August 2020 soll die Benachrichtigung beim Wähler eintreffen. Somit wäre noch ausreichend Zeit, um sich bei der zuständigen Behörde zu melden, falls man fälschlicherweise nicht als Wahlberechtigter registriert ist. Außerdem enthält die Wahlbenachrichtigung die offiziellen Informationen zur Briefwahl.

Wo der Wähler dann auf dem Stimmzettel sein Kreuz macht, bleibt natürlich ihm selbst überlassen. In einigen Städten kann aber jeder für die Wahlentscheidung auf die Hilfe eines Online-Tools in der Art eines Wahl-O-Mat für die NRW-Kommunalwahl zurückgreifen.

Wichtige Frist: Datum für die Briefwahl bei der Kommunalwahl in NRW

Der Antrag auf Briefwahl kann mit etwas zeitlichem Aufwand verbunden sein. Schon deshalb erscheint es sinnvoll, dass den zuständigen Gemeinden ein frühzeitiger Termin für die Zusendung der Wahlbenachrichtigung vorgegeben ist. Wichtig ist bei der Briefwahl der Termin für die Abgabe. Bei der Kommunalwahl in NRW ist der Freitag, 11. September 2020, der letzte Termin für die Beantragung der Briefwahlunterlagen. Bis 18 Uhr können die Wähler dafür vorstellig werden. Nur in Ausnahmefällen ist ein Antrag auch am Wahlsonntag bis 15 Uhr möglich. Die notwendigen Details erfahren Wähler durch die amtlichen Schreiben.

Letzter Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge in Nordrhein-Westfalen

Für die Parteien und Wählervereinigungen gibt es noch ein weiteres wichtiges Datum vor der Kommunalwahl 2020. Bis zum Stichtag im Juli müssen sie alle Unterlagen beim Wahlleiter eingereicht haben. Dazu gehören auch die gesetzlich vorgeschriebenen Unterstützungsunterschriften, die kleinere Parteien sammeln müssen, falls sie noch nicht in einem lokalen Parlament vertreten sind. Wer bis zum Stichtag nicht alles ordnungsgemäß abgegeben hat, kann nicht zur Wahl antreten. Die gute Nachricht für Kleinparteien: Beim Termin für die Einreichung der Unterschriften gab es eine Verschiebung nach hinten, da das Coronavirus den Wahlkampf erschwert.