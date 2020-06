Wahl-O-Mat zur Kommunalwahl in NRW: Städte kündigen lokale Lösung an

Wo soll man bei der Kommunalwahl in NRW sein Kreuz machen? Ein Tool nach dem Vorbild des Wahl-O-Mat hilft in manchen Städten bei der Entscheidung.

lokal-o-mat

von Robert Märländer schließen

Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW wird es in zwei Städten einen eigenen Wahl-O-Mat geben. Das ist in Deutschland alles andere als selbstverständlich.