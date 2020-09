Wahllokale für Kommunalwahl in NRW geöffnet - doch es gelten besondere Auflagen - Live-Ticker

Es ist Wahltag in NRW. Bei der Kommunalwahl 2020 werden in den Städten und Gemeinden die Ämter neu verteilt. Hier finden Sie die aktuellen News.

Update vom 13. September, 10.20 Uhr: Die Wahllokale in NRW haben bis 18 Uhr geöffnet. Danach widmen sich die Wahlhelfer der Auszählung der Stimmen für die Kommunalwahl 2020, die per Briefwahl oder vor Ort abgegeben wurden. Bereits im Vorfeld wurden die Bürger gebeten, etwaige Verzögerung aufgrund der Corona-Schutzregeln zu entschuldigen - aufgrund der besonderen Schutzmaßnahmen könnte es zu Verzögerungen kommen.

Briefwahlunterlagen können im Übrigen noch bis 16 Uhr direkt beim Wahlamt am Wohnort abgegeben werden.

Update vom 13. September, 08.42 Uhr: Die Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen haben begonnen - die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie* gelten für die Wähler dabei besondere Auflagen: In allen Wahllokalen gilt Maskenpflicht, zudem muss 1,5 Meter Mindestabstand gehalten werden. Zudem müssen alle Wähler ihren eigenen Stift mitbringen.

Wohl auch aufgrund der besonderen Auflagen haben viele Bürger bereits per Brief gewählt. Etliche Städte und Gemeinden meldeten einen deutlichen Anstieg der Anträge im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 in NRW.

Plötzlich erkrankte oder in häusliche Quarantäne verordnete Wahlberechtigte können mit einem entsprechenden Attest auch am Wahltag Briefwahlunterlagen beantragen - etwa in Düsseldorf bis 15 Uhr. Das teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit.

Wahllokale für Kommunalwahl in NRW öffnen - ein Rekord ist bereits gebrochen - Live-Ticker

Update vom 13. September, 07.13 Uhr: Rund 14 Millionen Bürger stimmen am heutigen Sonntag (13. September) bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen darüber ab, wer in den nächsten fünf Jahren die Entscheidungen in ihren Wohnorten treffen soll. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte sowie Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten. Zudem werden Integrationsräte gewählt.

Bei den NRW-Wahlen handelt es sich wohl um den letzten großen politischen Stimmungstest 2020 in Deutschland. Die Wahllokale sind ab 8 Uhr geöffnet.

Aus einem Bezirk in Frechen gab es bereits kurz vor dem Wahltag schockierende Nachrichten, die dazu führten, dass die Kommunalwahl 2020 dort kurzfristig abgesagt werden musste. Der Kandidat einer Partei war überraschend verstorben.

Kommunalwahl in NRW bricht schon vor dem Sonntag einen Rekord - Live-Ticker

Update vom 12. September 2020, 15.43 Uhr: Schon vor dem Wahlsonntag ist klar, dass die Kommunalwahl in NRW einen Rekord bricht. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat es mehr Anträge auf Briefwahl gegeben als bei jeder anderen Wahl in Nordrhein-Westfalen zuvor. Demnach haben sich in einzelnen Städten bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden. In Düsseldorf waren es zum Beispiel knapp 30 Prozent, was ungefähr einer Verdoppelung im Vergleich zu letzten Kommunalwahl entspricht.

Die hohe Nachfrage nach der Briefwahl lasse auch insgesamt auf eine höhere Wahlbeteiligung hoffen, sagte ein Sprecher des Städte- und Gemeindebunds. Diese Rechnung muss aber nicht zwangsläufig aufgehen. Es findet keine weitere Wahl parallel statt wie 2014, als auch das Europaparlament gewählt wurde. Außerdem bestehe noch die Angst vor einer Corona-Ansteckung.

Kommunalwahl 2020 in NRW mit Spannung erwartet

Erstmeldung vom 12. September 2020:

Nordrhein-Westfalen - Am 13. September 2020 findet in NRW wieder die Kommunalwahl* statt. Dabei entscheiden alle wahlberechtigten Bürger beim Gang zur Wahlurne nicht nur für die nächsten fünf Jahre über die Politik in Stadt oder Gemeinde, sondern auch über Landräte, Kreistage und teilweise auch über das Ruhrparlament. Erstmals dürfen bei der Kommunalwahl in diesem Jahr in NRW auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen - beim Ausfüllen der Stimmzettel gibt es gerade für die Neulinge, die zum ersten Mal eine Wahlbenachrichtigung* erhalten haben, einiges zu beachten.

Kommunalwahl 2020 in NRW: OB-Wahl, Stadtrat, Bezirksvertretung und Ruhrparlament

Bei den Kommunalwahlen werden die Vertretungen aller Städte, Gemeinden und Kreise, sowie Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. Die Wahlberechtigten in den Städten von NRW erhalten zumeist drei Stimmzettel, mit denen sie über den neuen Oberbürgermeister, den Stadtrat sowie die jeweiligen Bezirksvertretungen in ihrer Stadt abstimmen. Außerhalb der kreisfreien Städte sind es Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreistage und Landräte, die gewählt werden. Beim Ausfüllen der Stimmzettel ist Vorsicht geboten*: Nur ein Kreuz darf pro Zettel gesetzt werden - ansonsten ist die Wahl ungültig und die Wählerstimme vertan. Eine Information, die gerade für diejenigen, die zum ersten Mal wählen, wichtig sein könnte.

Zusätzlich zur Senkung Wahlalters gibt es speziell im Ruhrgebiet noch ein weiteres Novum: Hier erhalten alle wahlberechtigten Bürger zusätzlich einen weiteren Stimmzettel, mit dem sie erstmals direkt die Parteien des Ruhrparlaments* wählen. Diese Institution ist deutschlandweit einzigartig, denn es gibt sie ausschließlich im Ruhrgebiet. Auch hier gilt es darauf zu achten, dass auf dem Stimmzettel nur ein Kreuz erlaubt ist.

Kommunalwahl in NRW: Wahl findet trotz Corona statt

Die Kommunalwahl gilt generell als die spannendste Wahl, betrifft sie den Wähler selbst doch unmittelbar. Wird mein Favorit der neue Bürgermeister - oder kommt es gar zu einer Stichwahl? Wie schneidet meine Landratskandidatin ab? Schafft es mein Listenkandidat in den Stadtrat? All dies sind Fragen, die die Wähler beschäftigen. Trotz Anhalten der Coronavirus-Pandemie bis zur Kommunalwahl* hoffen alle Verantwortlichen also auf eine rege Wahlbeteiligung - zumal nicht nur per Brief völlig kontaktlos abgestimmt werden kann, sondern auch in den Wahllokalen vor Ort dafür Sorge getragen wird, dass alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

In ganz NRW schließen am 13. September um 18 Uhr die Wahllokale. Erst dann widmen sich die Wahlhelfer der Auszählung der Stimmen, die entweder per Briefwahl* oder vor Ort abgegeben wurden. Wenn sie alle Stimmen aus allen Wahlbezirken erfasst haben, können sie die Ergebnisse bekanntgeben. Normalerweise geschieht dies noch am selben Abend, doch schon jetzt wird die Bevölkerung darum gebeten, etwaige Verzögerungen, die sich durch die Schutzregelungen in der Coronavirus-Pandemie* ergeben könnten, zu entschuldigen. Spätestens am Montag sollten die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in NRW aber dann gänzlich feststehen. Bis dahin gibt es zumindest für einige Städte aussagekräftige Umfragen zur Kommunalwahl*.

NRW wählt: Wo gibt es eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters?

Oberste Priorität bei der Auszählung der Stimmen in der Kommunalwahl hat die Oberbürgermeisterwahl*. Ihr folgen die Wahlergebnisse für den Stadtrat/Gemeinderat und die Stadtbezirke. Somit wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Abend des Wahltages schon feststehen, ob den OB-Kandidaten in den jeweiligen Städten die Stimmen ausreichen, um das Amt direkt zu bekleiden, oder ob etwa eine Stichwahl erfolgen muss.

In einigen Städten, wie etwa in Bochum, wo gleich zwei Kinder der Stadt um das Amt des Oberbürgermeisters* kämpfen, oder in Köln*, könnte dies durchaus der Fall sein. Die Stichwahl findet dann am 27. September statt. Zudem könnte es sein, dass am Abend des 13. Septembers noch nicht alle Ergebnisse zur genauen Sitzverteilung in den kommunalen Parlamenten vorliegen - diese Infos zur NRW-Wahl* werden dann am Folgetag bekanntgegeben.

Die aktuellen News zur Kommunalwahl 2020* werden in NRW also vielerorts mit Spannung erwartet. Die Idee des Wahl-O-Mats*, der den Wählern bei ihrer Entscheidungsfindung behilflich sein kann, ist sicherlich nicht neu. Unter anderem haben die Städte Düsseldorf* und Bonn* aber mit dem „Düssel-O-Mat" und dem „Bonn-O-Mat" eine Hilfestellung für ihre Wahlgemeinden kreiert, die jeweils spezifisch auf ihre Städte gemünzt ist.