Kurz vor der Kommunalwahl: Regierung kommt bei Bürgern gut an - eine Partei sticht heraus

Die Kommunalwahl in NRW steht kurz bevor: Am 13. September wird gewählt. Doch wie steht es um die Parteien? Forscher haben ein spannendes Meinungsbild eingeholt: Eine Partei kann sich besonders freuen.

Einer Umfrage zufolge steht die Regierung bei den Bürgern in NRW gut da.

Insbesondere die Grünen schneiden bei der Befragung verhältnismäßig gut ab.

Die Kommunalwahl in NRW steht kurz bevor.

Düsseldorf - In NRW steht die Kommunalwahl* kurz bevor. Die Parteien stehen auf dem Prüfstand. Allerdings ist einer Umfrage zufolge etwas mehr als die Hälfte der Bürger in NRW, nämlich 56 Prozent, mit der Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung zufrieden, berichtet wa.de*. In Nordrhein-Westfalen sprechen sich sogar mehr als drei Viertel der Befragten für noch restriktivere Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den WDR hervor.

Bundesland NRW Ministerpräsident Armin Laschet Landeshauptstadt Düsseldorf Kommunalwahl am 13. September

Kommunalwahlen in NRW: So steht um die Parteien bei den Bürgern

Laut der Umfrage hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zwar seinen Zustimmungswert um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Juni verbessert, bleibt aber mit 52 Prozent deutlich hinter seiner im April erzielten Bestmarke von 65 Prozent zurück.

Beim Corona-Krisenmanagement signalisieren die Bürger in NRW großen Rückhalt. Das sieht man unter anderem an den abgesagten Karnevalsfeiern: Fast neun von zehn Bürgern (87 Prozent) unterstützen diese Maßnahme. Eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern fänden 71 Prozent richtig, ebenso wie eine Absage von Weihnachtsmärkten. Drei Viertel der Wahlberechtigten (77 Prozent) sind der Ansicht, dass Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten von den Reisenden selbst bezahlt werden sollten.

Über die Arbeit von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich knapp die Hälfte der Befragten zufrieden - 48 Prozent und damit neun Prozentpunkte mehr als im April. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) verliert dagegen neun Punkte an Zustimmung. Nur jeder Vierte ist mit ihrer Arbeit zufrieden.

Einführung einer lokalen #Corona-Bremse und klare Regeln für ##Schulen und Veranstaltunge.

Verbot von #Großveranstaltungen bis 31. Dezember 2020 / Auslaufen der Maskenpflicht im Unterricht zum 1. September 2020.https://t.co/KofVsftGH4 pic.twitter.com/0GNVtdpUJR — MAGS NRW (@MAGS_NRW) September 1, 2020

Bürger zufrieden mit der Regierung von NRW: Die Grünen haben Rückenwind

Insbesondere die Grünen haben Grund zur Freude: Eineinhalb Wochen vor der Kommunalwahl stehen ihre Chancen gut. Wäre an diesem Sonntag Landtagswahl, würde die Partei in NRW mit 22 Prozent zweitstärkste Kraft werden - noch vor der SPD mit 21 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 waren sie dagegen auf 6,4 Prozent abgestürzt und mit der SPD (31,2) abgewählt worden.

Bei der Kommunalwahl am 13. September in NRW zeichnet sich jetzt ein Durchmarsch für die Öko-Partei mit Zugewinnen in allen befragten Städten ab. Das zeigt eine weitere repräsentative Erhebung für den WDR sowie den Kölner Stadt-Anzeiger, den Bonner General-Anzeiger und die Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten in elf Städten. Der SPD drohen dagegen in allen elf Städten Verluste - der CDU in der Mehrheit der Städte ebenfalls.

+ Erreicht keiner der Kandidaten beim ersten Wahlgang am 13. September 50 Prozent der Stimmen, gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. © Daniel Karmann/dpa

Kommunalwahl in NRW: Das ändert sich in den Wahlbüros - Aufschwung für Briefwahl

Angesichts des grassierenden Coronavirus entscheiden sich dieses Jahr vermutlich mehr Bürger für eine Briefwahl. Experten rechnen sogar mit einer Rekordteilnahme an der Briefwahl. Wer sich bei der Kommunalwahl in NRW gegen einen Gang zum Wahlbüro und für eine Wahl per Post entscheidet, genießt sogar einige Vorteile.

Angesichts des Coronavirus hat sich ohnehin eine Menge bei der Kommunalwahl in NRW geändert. Auch im Wahlbüro herrschen andere Regeln als sonst - auch hier gelten unter anderem Hygieneregeln und Mindestabstand.

Regierung in NRW: Keine eigene Mehrheit für schwarz-gelbe Koalition

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, hätte die schwarz-gelbe Koalition weiterhin keine eigene Mehrheit mehr. Die CDU verliert in der Umfrage drei Prozentpunkte im Vergleich zum Juni und landet bei 34 Prozent. Die FDP kommt weiterhin nicht über sieben Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 hatten die Liberalen noch 12,6 Prozent der Wähler überzeugen können. Die Linke würde mit vier Prozent die Hürde in den Landtag weiterhin nicht schaffen.

Die AfD käme unverändert auf sieben Prozent und wäre damit erneut im Landtag. 2017 war die Partei erstmals mit 7,4 Prozent ins Düsseldorfer Parlament eingezogen. Im Städte-Trend zur Kommunalwahl deutet sich aber kein Höhenflug für sie an: Mit acht Prozent hätte die AfD derzeit bei Stadtratswahlen ihre besten Werte in Duisburg, Essen und Siegen zu erwarten, berichtete der WDR. Damit bliebe sie aber deutlich hinter ihren Ergebnissen bei der Europawahl 2019 (rund elf Prozent in Deutschland) und bei der Bundestagswahl 2017 (12,6 Prozent) zurück.

Kommunalwahl in NRW: Grünen hoffen auf Zugewinne

Ganz anders bei den Grünen: Gemessen an drohenden Verlusten sowohl für die CDU als auch für die SPD könnte die Öko-Partei aufgrund der sich abzeichnenden Zugewinne in allen befragten Städten „als der große Sieger aus den Kommunalwahlen hervorgehen“, bilanzierte der WDR. Vor allem in Aachen und in Bonn könnten sie sich gute Chancen ausrechnen, sogar stärkste Kraft im Stadtrat zu werden und Rekordergebnisse weit über 30 Prozent einzufahren.

Einen Oberbürgermeister (OB) stellen die Grünen bislang nicht in NRW. Ihre Aachener OB-Kandidatin Sibylle Keupen läge zum jetzigen Zeitpunkt aber mit 35 Prozent vor den Kandidaten von CDU und SPD. In Wuppertal liegt der gemeinsame Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind, momentan gleichauf mit SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke.

Kommunalwahl in NRW: Gute Chancen für CDU unter anderem in Münster

Die CDU hat der Umfrage zufolge besonders gute Chancen bei der Kommunalwahl in Münster*: OB Markus Lewe will seinen Posten verteidigen. Auch in Düsseldorf, Essen und Siegen will die CDU stärkste Fraktion werden. In Essen hat CDU-OB Thomas Kufen ebenso wie sein Parteifreund Steffen Mues in Siegen gute Aussichten, schon im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit wiedergewählt zu werden. Gleiches gilt für die parteilose Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker.

In Düsseldorf würden sich OB Thomas Geisel (SPD) und sein CDU-Herausforderer Stephan Keller derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Beide kämen in der Landeshauptstadt jeweils auf einen Stimmenanteil von 31 Prozent. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie Agnes Strack-Zimmermann kann demnach mit 17 Prozent rechnen. Der Bewerber der Grünen, Stefan Engstfeld, profitiert hier nicht vom landesweiten Aufwind für seine Partei: Er landet zurzeit nur bei 14 Prozent.

Kommunalwahl in NRW 2020: Das interessiert die Bürger

In der Ruhrgebietsstadt Dortmund tritt OB Ullrich Sierau (SPD) nicht zur Wiederwahl* an. Wer allerdings in seine Fußstapfen treten könnte, ist sein Parteifreund Thomas Westphal - er muss sich allerdings gegen elf Konkurrenten durchsetzen.

Bei der Frage nach den wichtigsten kommunalpolitischen Themen gab es kein einheitliches Bild. Die meisten nannten aber im Vorfeld der Kommunalwahl in NRW Verkehrsprobleme. In Münster drückt der Schuh vor allem bei Mieten und fehlendem bezahlbarem Wohnraum. „In Duisburg wiederum stoßen sich die Menschen vor allem an einem aus ihrer Sicht zu hohen Ausländeranteil beziehungsweise einer nur ungenügenden Integration“, berichtete der WDR. - *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.