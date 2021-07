„Komplett überfordert“: Grüne kritisieren „Wirrwarr“ der Union in Klimaschutzfragen

Zukunftsaufgabe Klimaschutz

Nach den jüngsten Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet werfen die Grünen der Union unklare Positionen in der Klimaschutzpolitik vor.

Berlin - "Söder spricht davon, dass er den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen will, Laschet beharrt auf 2038, um sich dann aber vorstellen zu können, dass es vielleicht früher geht", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Gemeinsam blockierten beide Politiker außerdem den Windkraftausbau. "Dieses Wirrwarr ist eine Gefahr für den Klimaschutz, für die Versorgungssicherheit und den klimagerechten Industriestandort", warnte Krischer.



Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Kohleausstieg solle auf 2030 vorgezogen werden. Dagegen sagte NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Laschet am Sonntag im ZDF-Sommerinterview, am bisherigen Ausstiegsdatum 2038 solle festgehalten werden. Allerdings glaube er, dass der Ausstieg schneller erfolge, dies werde sich alleine durch den CO2-Preis ergeben.



"Die Union ist bei der zentralen Zukunftsaufgabe Klimaschutz komplett überfordert", urteilte Krischer. "Der bayerische Ministerpräsident erhebt einfach nur Forderungen, setzt im eigenen Bundesland aber nichts um. Armin Laschet laviert herum und lädt die Verantwortung einfach bei anderen ab." Der Unions-Kanzlerkandidat lasse das Land "völlig im Unklaren, wie seine Klimapolitik aussehen soll", und nenne weder Ziele noch Maßnahmen.



"Wer den Anspruch erhebt, Zukunftsverantwortung übernehmen zu wollen, muss klare Konzepte vorlegen, wie erneuerbare Energien schnell auszubauen und Industrie, Verkehr und Gebäude sozialverträglich klimaneutral zu machen sind", verlangte Krischer. "Die Gestaltung dieser Transformation ist Basis für unseren zukünftigen, klimaneutralen Wohlstand. Bei Laschet und der Union findet sich zu alledem Nichts."



AFP / cne/cax