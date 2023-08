In Russland: Chinas Verteidigungsminister lobt Pekings Rolle bei „Erhaltung des Weltfriedens“

Am Dienstag traf Chinas Verteidigungsminister Li Shanfu mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu zusammen.

Reise nach Russland und Belarus

Zum zweiten Mal binnen vier Monaten hat Chinas Verteidigungsminister Russland besucht. In Moskau sicherte er Putin seine Unterstützung zu – und drohte den USA.

München – Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu hat bei einer Begegnung mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu den „intensiven Austausch“ zwischen den Streitkräften beider Länder gelobt. Auf einer Konferenz in Russlands Hauptstadt Moskau sagte Li am Dienstag laut der russischen Nachrichtenagentur Tass zudem, er unterhalte mit keinem anderen Verteidigungsminister eine „derart intensive Kommunikation“ wie mit Schoigu.

Li, der sein Amt im März angetreten hatte, war in den vergangenen Tagen bereits zum zweiten Mal auf Besuch in Russland. Mitte April war er in Moskau nicht nur mit Schoigu, sondern auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Li und Putin vereinbarten damals eine engere Zusammenarbeit beider Länder. Die Beziehungen zwischen Russland und China würden „die militärisch-politischen Allianzen der Ära des Kalten Krieges übertreffen“, sagte Li im April.

An der Konferenz in Moskau, die sich mit „internationaler Sicherheit“ beschäftigt, nahmen laut russischen Medienberichten Regierungsvertreter aus mehr als 20 „befreundeten“ Staaten teil, darunter auch Myanmar, Belarus und Iran. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb am Mittwoch, Verteidigungsminister Li habe den Teilnehmern der Konferenz versichert, Chinas Militär sei „eine feste Größe bei der Erhaltung des Weltfriedens“. Die chinesische Volksbefreiungsarmee sei „bereit, mit anderen Streitkräften zusammenzuarbeiten“, um „neue und größere Beiträge zur Aufrechterhaltung der globalen Sicherheit zu leisten“.

Im Ukraine-Krieg steht China weiterhin an der Seite Russlands

Ob Li, der seit 2018 von den USA wegen des Kaufs russischer Waffen sanktioniert wird, auch über den Ukraine-Krieg gesprochen hat, ist nicht bekannt. Peking behauptet, in dem Konflikt ein neutraler Akteur zu sein, unterstützt aber die russische Sichtweise, die Nato und die USA trügen die Schuld an der Eskalation seit Februar 2022. Einen Abzug der russischen Truppen aus den besetzten Gebieten fordert Peking bislang nicht, auch hat es den russischen Einmarsch nie verurteilt. Angebliche Vermittlungsversuche, etwa durch einen Sondergesandten, verliefen bislang ohne Ergebnis.

Chinesische Unternehmen liefern zudem weiterhin Güter wie Drohnen oder Schutzwesten, die zivilen und militärischen Zwecken gleichermaßen dienen könne, nach Russland. Ob die Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping solche Lieferungen nur duldet oder auch unterstützt, ist unklar. Xi hatte Putin im vergangenen März in Moskau getroffen. Beobachtern zufolge ist Russland in der Beziehung der beiden Länder längst der Junior-Partner. Ob Xis Einfluss auf Putin allerdings groß genug ist, um den Ukraine-Krieg zu stoppen, ist fraglich. Zuletzt bekam die „felsenfeste“ Freundschaft zwischen China und dem Kreml erste Risse, unter anderen, weil Russland Peking mit dem einseitigen Aus des Getreideabkommens verärgert hatte.

China droht Taiwan und den USA: „Wird mit Sicherheit zum Scheitern führen“

Laut Xinhua äußerte sich Li in Moskau auch zum Konflikt mit Taiwan. Peking betrachtet die demokratisch regierte Inselrepublik als Teil des eigenen Staatsgebiets, obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik China war. China verbiete sich eine „Einmischung aus dem Ausland“ in den Konflikt, so Li, der von einer „inneren Angelegenheit“ Chinas sprach.

„Das Spiel mit dem Feuer in der Taiwan-Frage und der Versuch, ‚Taiwan zu benutzen, um China einzudämmen‘, wird mit Sicherheit zum Scheitern führen“, sagte Li weiter. Peking behauptet regelmäßig, die USA und ihre westlichen Verbündeten würden den Taiwan-Konflikt absichtlich anheizen, um China in eine militärische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Gleichzeitig droht Peking der Regierung in Taipeh offen mit der Anwendung von militärischer Gewalt, sollte eine friedliche „Wiedervereinigung“ nicht möglich sein. Die überwältigende Mehrheit der taiwanischen Bevölkerung kann sich Umfragen zufolge indes nicht vorstellen, Teil des kommunistischen Chinas zu werden.

Nach seinem Russland-Besuch reiste Li Shangfu am Mittwoch weiter nach Belarus. Laut Tass handelt es sich um den ersten Besuch eines chinesischen Verteidigungsministers in dem Land seit fünf Jahren. Im März hatte Belarus‘ Diktator Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit Xi Jinping in Peking Chinas Rolle im Ukraine-Krieg gelobt. Belarus ist in dem Konflikt ein enger Verbündeter Russlands. (sh)