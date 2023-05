Haubitzen, Mörser und Raketenwerfer: Ukraine nimmt russische Artillerie ins Visier

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine bereitet sich auf einen groß angelegten Gegenoffensive vor. Ein Teil der Vorbereitung ist offenbar verstärktes Feuer auf russische Artillerie.

Kiew - Ein ukrainischer Großangriff auf die russischen Invasoren liegt im Ukraine-Krieg seit Wochen in der Luft - zuletzt vermeldete die ukrainische Armee einige Erfolge in Bachmut. Und vor allem die Artillerie scheint sich intensiv auf die Gegenoffensive vorzubereiten. Laut eines Berichts der Kyiv Post haben Kanoniere entlang der Kontaktlinie ihre Angriffe auf russische Artillerie verstärkt. Die Streitkräfte haben demnach in den letzten zwei Wochen um fast zwei Drittel mehr russische Haubitzen und Mörser ausgeschaltet als zum vergleichbaren Zeitpunkt vor einem Monat.

Im zweiwöchigen Zeitraum vom 28. April bis 11. Mai hat das ukrainische Militär nach offiziellen Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee 166 Rohr-„Artilleriesysteme“ zerstört oder auf andere Weise außer Gefecht gesetzt. In einem parallelen Zeitraum von zwei Wochen, genau einen Monat zuvor, vom 29. März bis 11. April, behauptete das ukrainische Militär, 108 Systeme seien zerstört worden. Bei den zerstörten russischen Raketenartilleriesystemen verzeichnete die Ukraine einen ähnlichen Anstieg: von neun zerstörten Systemen vor einem Monat auf 16 Systeme in den letzten beiden Wochen.

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut ab. © Libkos/dpa

Australischer General: Artillerieschläge als Vorbereitung für den Großangriff ergeben Sinn

Eine unabhängige Übersicht über russische Verluste verzeichnet einen ähnlichen Trend. Angefertigt hat sie der in Island ansässige Analyst Ragnar Gudmundsson unter Verwendung von Open-Source-Daten. Danach stiegen die russischen Artillerieverluste in den letzten sieben Tagen im Vergleich zu den sieben Tagen zuvor um 21 Prozent.

Laut beiden Quellen gab es für die Ukraine mehr Möglichkeiten für Artillerieschläge. Ein Beispiel dafür gab es am 5. Mai, als die 35. Marinebrigade der Ukraine in einer offiziellen Erklärung verlauten ließ, dass ihre Kanoniere teils vier Feuereinsätze an einem Tag durchführen. Das angetriebene Mörsersystem feuere in einem einzigen Bombardement 163 Schuss ab.

Dass diese Angriffe eine Vorbereitung auf die Gegenoffensive darstellen, ist auch die Meinung eines Militärexperten: Der pensionierte australische General Mick Ryan sagte in einem Interview im April, dass die maximale Zerstörung von russischer Artillerie und von russischen Artilleriemunitionslagern ein logisches Ziel des ukrainischen Oberkommandos sei, bevor eine größere Gegenoffensive gestartet werde.

Ukraine hat wohl Probleme mit Artilleriemunition

Seit Ende April 2022 erhält die Ukraine 155-mm-Artilleriesysteme nach Nato-Standard, wodurch ukrainische Kanoniere in die Lage versetzt werden, Ziele außerhalb der Reichweite des russischen Gegenfeuers zu treffen. Die von Polen bereitgestellte selbstfahrende Krab-Haubitze sei so präzise, dass sie ein panzergroßes Ziel ohne den Einsatz einer Lenkgranate aus einer Entfernung von mehr als 30 Kilometern mit fünf Schüssen treffen könne. Dies sagte ein Krab-Kommandant zu einem ukrainischen Armee-Reporter in einem Bericht vom 27. April.

Ukrainische Telegram-Kanäle des Militärs beklagten sich laut Kyiv Post im April häufig über punktuellen Mangel an Artilleriemunition, insbesondere rund um die umkämpfte Stadt Bachmut. Das führte demnach dazu, dass die ukrainische Armee schwere Verluste erlitt, weil sie russische Angriffe ohne angemessene Artillerieunterstützung abwehren musste.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erhebt unterdessen schwere Vorwürfe. Im Fokus seiner Attacke steht erneut der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Und: Ein Militärökonom prognostiziert für den Herbst 2023 das Ende des Ukraine-Kriegs inklusive einer Niederlage Russlands.