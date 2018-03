Konflikt um Paragraf 219: Wieder Krach zwischen Jusos und SPD

Typisch, während man für das Ungeborene die moralische Keule schwingt muss man lesen was mit den geborenen passiert.

So heute im Focus lessen wie viele Kleine Mädchen in München von Beschneidung betroffen sein könnten.

Keine Nachricht für das Morgenmagazin und den Tagesthemen.

Aber eine Information für Frauen was gesetzlich erlaubt ist, ja das darf diskutiert werden.