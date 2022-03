Ukraine-Krieg: Schröder-Gattin deutet in kryptischer Nachricht Konsequenzen an

Von: Patrick Freiwah

Soyeon Schröder-Kim, Gattin von Altkanzler Gerhard Schröder, hat sich wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. © Martin Schutt/dpa

Inwieweit das Treffen zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin Ergebnisse liefert, ist fraglich. Seine Gattin sorgt indes mit einem neuen Posting für Aufsehen.

Berlin – Die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine stocken weiter - auch über den Gesprächsinhalt der Zusammenkunft von Altbundeskanzler Gerd Schröder mit Russlands Präsident Wladimir Putin gibt es bislang kaum Informationen. Eines dürfte jedoch feststehen: Im Vordergrund stand der Ukraine-Konflikt. Während die ukrainische Seite nach einem anschließenden Gespräch mit dem 77-Jährigen Enttäuschung über das Ergebnis zum Ausdruck bringt, hält sich der Sozialdemokrat offiziell bedeckt.

Dessen Gattin Soyeon Schröder-Kim erzeugt indes mit einem Social-Media-Posting Aufsehen. Es handelt sich um eine zwar aussagekräftige Grafik, über deren Bedeutung sich jedoch spekulieren lässt: Zwei Männer befinden sich in luftiger Höhe gemeinsam auf einem Brett. Während der eine beim Rauchen in die Ferne blickt, setzt der andere hinterrücks zum Tritt an.

Ukraine-Krieg: Schröder-Gattin deutet in kryptischem Bild Konsequenzen an

In die Skizze lassen sich mehrere Deutungen hineininterpretieren. Nicht selten liegt die einfachste Lösung nahe – und im Hinblick auf den Ukraine-Krieg (zur Chronologie) könnten Sanktionen gemeint sein, welche der Westen dem Wirtschaftspartner und Energielieferant Russland auferlegt hat. Das Zitat unter der Grafik, welche der Quellenangabe nach dem Portal Debeste.de entstammt, lautet: „Manche Menschen sind sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst“.

Unter dem Instagram-Post diskutieren Follower der Schröder-Gattin Nummer fünf, welcher Botschaft die Koreanerin Ausdruck verleihen möchte: Einige Betrachter vermuten ebenfalls, es gehe um die drastischen Sanktionen gegen Russland, die sich auch für die deutsche Bevölkerung mehr und mehr als Bumerang erweisen. Eine Entwicklung, die zweifellos schon heute allgegenwärtig ist, in Form massiv gestiegener Energiepreise. Zumindest bringt die Bundesregierung eine Entlastung für die Bürger auf den Weg.

Ukraine, Russland und die Nato: Ex-Kanzler Schröder zwischen den Fronten

Ehemann und Ex-Bundeskanzler Gerd Schröder steht weiter zwischen den Fronten, einige Parteiverbände der Sozialdemokraten fordern ernste Konsequenzen für den Mann, der sich dem öffentlichen Druck nicht beugen will. Manch einer erinnert an das Jahr 2002, als sich der Niedersachse zusammen mit Frankreichs Präsident Jaques Chirac und Russlands Präsident Wladimir Putin gegen einen Einsatz der Truppen dieser Länder im Irak-Krieg aussprach. Ausschlaggebend für den dritten Golfkrieg war letztlich die angebliche Existenz von Massenvernichtungswaffen.

Weitere mögliche Bedeutungen des Instagram-Posts von Schröder-Kim:

Die SPD steht hinter Gerd Schröder, tritt ihren früheren Vorzeige-Politiker und Liebling der Boulevard-Presse in den Abgrund - und befördert sich damit unbewusst auch selbst in die Tiefe.

Ihr Mann wird von der Nato in den Abgrund getreten, was unweigerlich auch für das Verteidigungsbündnis selbst verheerende Folgen hätte.

Russlands Präsident Putin wird von der Nato in die Tiefe manövriert, während sie selbst nicht wahrnimmt, damit ebenfalls abzustürzen. Das könnte auf die Nato-Osterweiterung bezogen sein, welche von Russland schon lange als Hauptgrund genannt wird, wenn es um den Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Eskalation geht.

Währenddessen ist der wegen seiner engen Verbindung zu Russland in der Kritik stehende Schröder (SPD) nicht mehr Ehrenbürger der Stadt Hannover. Die Verwaltung der Landeshauptstadt teilte mit, ein Schreiben Schröders erhalten zu haben. In dem erkläre dieser, unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde zu verzichten. (PF)

Im Ukraine-Krieg wird zunehmend über Kriegsverbrechen und deren Folgen debattiert. Menschenrechtler berichten nun über den angeblichen russischen Einsatz von Streumunition.