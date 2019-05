Erste deutsche Stadt ruft Klimanotstand aus: Grüne Jugend jubelt, AfD ätzt gegen „Klima-Sekte“

Die Entwicklung erinnert fatal an die Vorgänge vor 90 Jahren. Auch damals hat der Irrationalismus getrieben von Ideologie D in eine dunkle Epoche gestürzt. Damals - wie heute - scheint die Vernunft völlig ausgeblendet worden zu sein. Auch damals war die Rede von einer neuen Welt und auch damals wurden die Feinde der neuen Welt als "Schädlinge" bezeichnet (O-Ton Illner gestern: "Klimaschädlinge").

Wer die empirisch falsifizierte These vom CO2-induzierten Klimawandel "glaubt", handelt de facto verantwortungslos an seinen Mitmenschen und der Gesellschaft. Längst ist der Klimawandel Exkulpation für Gängelung, Machtpolitik und Zerstörung von Freiheit, freiem Denken, Verantwortung und unserer sozialen Marktwirtschaft. Offenbar ist all das das Ziel hinter einer gesteuerten Bewegung ("Fr for Future") einiger Spintisierer des Club of Romes. Die Kinder, die dort mitmarschieren, sind die ersten Manipulationsopfer und Täter zugleich.

Bemerkenswert ist, wie massiv die Politik hinter dem goldenen Kalb "Klimawandel" hinterherläuft. Vor 90 Jahren war das genauso: wer nicht mitmachte, musste um Karriere und Auskommen fürchten.

Natürlich gibt es auch "Überzeugte" der Ideologie. Aber ich kenne niemanden unter diesen Leuten, der auch nur im Ansatz verstanden hat, was er da glaubt. Ich habe kein Verständnis für solche Leute. Außer Angst und Verantwortungslosigkeit verbreiten sie nichts.