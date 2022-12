Dänemark: Rechtspopulistischer Politiker von Betrug mit EU-Geldern freigesprochen

Nach sieben Jahren freigesprochen: für Morten Messerschmidt ein großer Erfolg © IMAGO/Thibault Savary

Der dänische rechtspopulistische Politiker Morten Messerschmidt konnte die Anklage gegen seine Person abwehren. In einem neu aufgerollten Betrugsfall, in der er der Verwendung von EU-Geld und der Dokumentenfälschung angeklagt wurde, wurde er nun freigesprochen.

Kopenhagen - Das gab das Amtsgericht der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksberg am Mittwoch bekannt. Im Saal brach daraufhin Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung des Rundfunks zu hören war. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Politische Kommentatoren werteten das Urteil als großen Erfolg für den 42-Jährigen aus Frederikssund. Über sieben Jahre lang habe der Fall einen langen Schatten über seine Partei und ihn als Politiker geworfen, sagte er vor Reportern. Die Staatsanwaltschaft ließ zunächst offen, ob sie Berufung gegen das Urteil einlegt.

Messerschmidt war in dem Fall im August 2021 von einem anderen Gericht in Lyngby nördlich von Kopenhagen zunächst zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil wurde später aber von einem Berufungsgericht wegen Zweifeln an der Unparteilichkeit des Vorsitzenden Richters aufgehoben, weil dieser Facebook-Beiträge mit kritischen Äußerungen über Messerschmidt mit «Gefällt mir» markiert hatte.

Der Fall hängt mit einer 2015 aufgelösten politischen Allianz europaskeptischer Parteien (Meld) zusammen. Messerschmidt wurde vorgeworfen, falsche Angaben zu einer EU-Konferenz im Rahmen des Sommertreffens seiner Partei 2015 in Skagen gemacht zu haben, um so EU-Geld in Höhe von knapp 100 000 Kronen (rund 13 400 Euro) zu erhalten. Vor Gericht war die zentrale Frage gewesen, ob diese Konferenz stattgefunden hat oder nicht. (dpa)