Dänischer Verteidigungsminister Ellemann-Jensen: Beurlaubung auf unbestimmte Zeit

Wegen gesundheitlicher Probleme lässt sich Dänemarks Verteidigungsminister beurlauben. © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Wegen gesundheitlichen Gründen lässt sich der Verteidigungsminister von Dänemark Jakob Ellemann-Jensen auf unbestimmte Zeit beurlauben.

Kopenhagen - Das teilte der in Hørsholm geborene 49-Jährige am Montagabend auf Facebook mit, nachdem er sich vergangene Woche wegen Unwohlseins mit Schwindel und Kopfschmerz im Kopenhagener Reichskrankenhaus untersuchen lassen hatte. Während seiner Abwesenheit wird Wirtschaftsminister Troels Lund Poulsen seinen Ministerposten geschäftsführend übernehmen. Die Parteiführung von Ellemann-Jensens liberal-konservativer Partei Venstre geht vorübergehend an Stephanie Lose.

«Meine Gesundheit ist natürlich das Wichtigste. Ich kann nicht gleichzeitig Vater, Verteidigungsminister und Parteivorsitzender sein, wenn meine Gesundheit nicht in Ordnung ist», schrieb Ellemann-Jensen. Er habe eine längere, außergewöhnlich arbeitsreiche Zeit gehabt, nun sende sein Körper ein Signal, dass es Zeit für eine Pause sei. Darauf werde er hören. «Die Schlussfolgerung ist daher, dass ich auf Rat meines Arztes für einige Zeit den Stecker ziehen und Urlaub nehmen muss. Und dann komme ich zurück, wenn ich bereit bin.»

Ellemann-Jensen hatte Venstre im Herbst als Spitzenkandidat in die dänische Parlamentswahl geführt, bei der die Partei viele Stimmen einbüßte. Danach war der dreifache Familienvater an der wochenlangen Bildung einer Regierungskoalition über die politische Mitte hinweg beteiligt gewesen. Er übernahm das Amt des Verteidigungsministers, das wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und damit verbundenen höheren Militärausgaben derzeit in Dänemark wie anderswo besonders im Fokus steht. (dpa)