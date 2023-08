Auf Geheimdienst-Empfehlung - Dänemark verschärft nach Koran-Zorn die Grenzkontrollen

Auch an deutscher Grenze

Koranverbrennungen in Skandinavien lösten wütende Proteste in muslimisch geprägten Staaten aus. Nun will Dänemark stärker an der Grenze kontrollieren.

Kopenhagen – Mit Blick auf die jüngsten Koranverbrennungen und deren Folgen für die Sicherheitslage verschärft Dänemark seine Grenzkontrollen. Die Polizei hält es für nötig, den Einsatz an den dänischen Grenzen vorläufig bis zum 10. August zu verstärken. Das bedeute unter anderem, dass Einreisende aus Schweden in der kommenden Zeit stichprobenartige Grenzkontrollen erleben könnten, hieß es vom Ministerium. Zuvor hatte Schweden ähnliche Maßnahmen angekündigt.

Dänemark verschärft wegen Koranverbrennungen Kontrollen: „Nehmen Situation ernst“

Die Polizei im Süden der an Deutschland grenzenden Region Jütland bestätigte dem dänischen Rundfunk, dass die stichprobenartigen Kontrollen auch an der deutsch-dänischen Grenze verschärft werden. Die Polizeibezirke Südseeland und Lolland-Falster teilten am Freitag (4. August) zudem mit, dass Einreisende in den Fährhafen Rødbyhavn und Gedser stärker kontrolliert werden. Die Einreise werde daher möglicherweise fünf bis zehn Minuten länger dauern. In den Häfen kommen Fähren aus Puttgarden auf Fehmarn beziehungsweise aus Rostock an.

„Die Regierung nimmt die aktuelle Situation sehr ernst, und die jüngsten Koranverbrennungen haben Auswirkungen auf das aktuelle Bedrohungsbild“, sagte Justizminister Peter Hummelgaard einer Mitteilung zufolge. Man beobachte die Entwicklungen genau. Die jüngsten Koranverbrennungen hätten das aktuelle Gefahrenbild verändert. Grundlage für die verschärften Grenzkontrollen sind nach Angaben des Ministeriums Empfehlungen des Inlandsnachrichten- und Sicherheitsdienstes PET.

In Schweden und Dänemark hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Aktionen gegeben, bei denen der Koran entweder beschädigt oder verbrannt wurde. Beide Länder hatten die Verbrennungen verurteilt, dulden sie aber unter Berufung auf den Schutz der Meinungsfreiheit.

Große Teile der dänischen Opposition stellten sich gegen Pläne der Regierung, Koranverbrennungen in bestimmten Fällen zu untersagen. Sieben der neun Oppositionsparteien erklärten gemeinsam, Freiheitsrechte müssten stets größeres Gewicht haben als „religiöse Dogmen“. Die Regierung solle daher ihre Position überdenken. Zuletzt hatte Dänemark jedoch angekündigt, eine mögliche Einschränkung des Versammlungsrechts zu prüfen, um Proteste mit Koranverbrennungen in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen zu unterbinden.

Koranvebrennungen in Schweden und Dänemark lösen Proteste aus

Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten zuletzt wütende Proteste in muslimisch geprägten Staaten ausgelöst und den beiden skandinavischen Ländern diplomatischen Ärger eingebracht. Die Aktionen werden von kleinen Gruppen durchgeführt, die damit Muslime provozieren wollen. Kritik an Religionen ist in Dänemark wie in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. In beiden Ländern prüfen die Regierungen derzeit allerdings, inwieweit solche Aktionen in bestimmten Fällen rechtlich untersagt werden können. (bohy/dpa)