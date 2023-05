„Z“ auf KFOR-Jeeps: Heizen die Wagner-Söldner den Kosovo-Konflikt an?

Von: Andreas Apetz

Schutztrupps der Nato während der Aufstände im Kosovo im Mai 2023. (Archivfoto) © Armend Nimani/AFP

Russland nutzt den Kosovo-Konflikt, um in der EU für Unruhe zu sorgen. Schon länger gibt es die Vermutungen, Moskau sende Söldner in die Konfliktregionen.

Zvecan – Der Konflikt im Kosovo flammte am Pfingstmontag (29. Mai) erneut auf. Beim Versuch, einen Aufstand in der Kleinstadt Zvecan niederzuschlagen, griffen aufgebrachte Einwohner die angerückten Nato-Soldaten an. Der Schutztrupp zog sich zurück, mehrere Soldaten wurden bei den Angriffen teils schwer verletzt. Einen Tag nach den gewaltsamen Aufständen zwischen militanten Serben und der Nato-geführten Schutztruppen KFOR zeigen Bilder das ungeahnte Ausmaß des heftigen Aufeinandertreffens. Neben am Boden liegenden Soldaten, Trümmern und Verwüstung sind auch mehrere KFOR-Jeeps zu sehen, die mit einem „Z“ besprüht wurden.

KFOR-Jeeps mit „Z“ beschmiert – russische Provokation im Kosovo

Der Buchstabe „Z“ wird üblicherweise von Unterstützer des Kreml genutzt, um ihren Zuspruch zum Krieg in der Ukraine auszudrücken. Auch die russischen Besatzer selbst nutzen das Zeichen und kennzeichnen im Ukraine-Krieg die Hauswände und Fassaden der besetzten Städte damit.

Dass dieses Zeichen auch im Kosovo-Konflikt auftaucht, ist angesichts der russischen Unterstützung für Serbien kein Wunder. Russlands Außenminister Sergei Lawrow teilt nach den Aufständen am Montag seine Sorgen um das Nachbarland mit und sah die Schuld für die erneute Eskalation bei der westlichen Militärallianz: „Im Herzen von Europa braut sich erheblicher Sprengstoff zusammen, genau dort, wo die Nato 1999 ihren gewaltsamen Angriff auf Jugoslawien ausführte“, so Lawrow: Die Situation sei „alarmierend“.

Für Russland ist die angespannte Lage gefundene Munition, um auf den Westen zu feuern. Marina Vulović, Expertin für Geostrategien im westlichen Balkan, erklärte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass Russland die Europäische Union so zusätzlich destabilisieren wolle: „Russland ist nicht der Verursacher der Spannungen zwischen Serbien und Kosovo, kann aber diese durchaus nutzen, um die EU zu schwächen oder abzulenken, denn sie muss sich an mehreren diplomatischen Fronten gleichzeitig engagieren.“

Kosovo-Konflikt: Wagner-Gruppe warb in Serbien um Söldner

Es ist nicht das erste Mal, dass prorussische Schmierereien auf Bildmaterial aus dem Balkan zu sehen sind. Mitte Januar tauchten zwei Graffitis in den Straßen von Belgrad auf, welche die Söldner-Gruppe Wagner verherrlichten. Zeitgleich kursierte in einem serbischen Ableger des russischen Staatssenders Russia Today ein TV-Beitrag, welcher für ein Waffentraining bei der berüchtigten Privatarmee warb. Auf russischen Internetseiten und Gruppen sozialer Medien tauchten plötzlich Rekrutierungsannoncen der Wagner-Gruppe auf Serbisch auf.

Daraufhin nahmen die Mutmaßungen zu, Putin würde die Wagner-Gruppe heimlich im Kosovo-Konflikt einsetzen. Und bereits Ende 2022 berichteten europäische Nachrichtensender vom russischen Vorhaben, die Wagner-Söldner, als Unruhestifter in den Norden des Kosovo zu schicken. Der Plan sei es, „Konflikte und Krisen überall dort zu erzeugen, wo der Westen eine Rolle spielt“, um die Regionen zu destabilisieren und Russlands Einfluss dort zu stärken.

Wagner-Söldner auf dem Weg in den Kosovo?

Ob die Söldner unter der Führung von Jewgeni Prigoschin, Putins Koch, wirklich im Kosovo ihr Unwesen treiben, konnte bislang nicht belegt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Privatarmee in der andauernden Schlacht um die Stadt Bachmut in der Ostukraine stark eingebunden ist, ist es fraglich, ob die Söldner an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen.

Dies könnte sich jedoch bald ändern: Nach Informationen des Nachrichtendienstes Terror Alarm, der sich als „non-state“ und „agenda free“ bezeichnet, soll die Wagner-Gruppe den Auftrag erhalten haben, in den Kosovo einzumarschieren. Der Nachrichtendienst bezieht sich dabei auf den Telegram-Kanal der russischen Privatarmee. Die Information konnte nicht unabhängig nachgeprüft werden.

Kosovo-Konflikt: Serbien erkennt Unabhängigkeit nicht an

Der heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hat sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt die Eigenstaatlichkeit seiner ehemaligen Provinz nicht an und fordert deren Rückgabe. Gleichzeitig schürt es immer wieder Spannungen unter der serbischen Bevölkerung im Kosovo.

Auf einen bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner 1999 reagierte Belgrad mit Vertreibungen und Massenmorden an der Zivilbevölkerung. Die Nato intervenierte daraufhin mit Bombardements und erzwang den Abzug der serbischen Sicherheitskräfte aus dem Kosovo. Ein Beschluss des UN-Sicherheitsrates aus dem gleichen Jahr beauftragte die KFOR, die Sicherheit im Kosovo zu gewährleisten. (aa/dpa)