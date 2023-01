Drohung der EU zeigt Wirkung: Vucic lenkt im Kosovo-Streit ein – Zwischenfall an Grenzposten

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Aleksandar Vucic zeigt sich zu einem Kosovo-Kompromiss bereit. © Andrej Isakovic/AFP

Im Kosovo-Konflikt sieht sich Serbiens Präsident Vucic vor ein Ultimatum gestellt - betont aber, dass „noch nichts entschieden sei“.

Belgrad - Seit Monaten gibt es massive Spannungen an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien. Erst am Montag (23. Januar) gab ein Polizist an einem Übergang im Nordkosovo Schüsse auf ein in Richtung Serbien fahrendes Auto ab. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat nun angedeutet, dass er den jüngsten deutsch-französischen Plan für die Normalisierung des Verhältnisses annehmen könnte.

Westliche Unterhändler hätten ihn vor die Wahl gestellt, den Plan zu akzeptieren oder die Konsequenzen zu tragen – in Gestalt des Abbruchs der EU-Beitrittsverhandlungen und abgezogener Auslandsinvestitionen. Vor diese Wahl gestellt, „bin ich für den Weg des Kompromisses, wie umstritten er auch sein mag“, erklärte Vucic in einer Pressekonferenz, die am Montagabend live im Fernsehen übertragen wurde.

Kosovo-Konflikt: Vucic will „vielleicht das Volk“ entscheiden lassen

Der deutsch-französische Plan, der im vergangenen Herbst bekannt wurde, sieht unter anderen vor, dass Serbien und Kosovo zwar einander formell nicht anerkennen, jedoch ihre staatliche Existenz in den gegenwärtigen Grenzen wechselseitig akzeptieren. Insbesondere würde Serbien damit aufhören, die Mitgliedschaft des Kosovos in internationalen Organisationen - unter tätiger Mithilfe Russlands - zu verhindern.

„Es ist keine Rede davon, dass wir den Beitritt des Kosovo zu den UN befürworten, aber wir würden seine Mitgliedschaft de facto akzeptieren“, führte Vucic weiter aus. Noch sei aber nichts entschieden, fügte er hinzu. Am Ende müssten das serbische Parlament und „vielleicht das Volk“ entscheiden.

Das 1,8-Millionen-Einwohner-Land Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrünniges serbisches Gebiet betrachtet. Der Kosovo ist heute fast ausschließlich von Albanern bewohnt. (dpa/AFP/frs)