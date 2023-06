Schlechte Kostenplanung? Neue Bundeswehrhubschrauber werden deutlich teurer

60 neue Transporthubschrauber

Von Joshua Eibl schließen

Verteidigungsminister Pistorius will mit 60 neuen Transporthubschraubern die veraltete Helikopter-Flotte der Bundeswehr modernisieren. Doch die neuen Hubschrauber werden wesentlich teurer als geplant.

Berlin - Der Zustand der Bundeswehr hat sich über die vergangenen Jahre kontinuierlich verschlechtert. Verteidigungsminister Boris Pistorius will diesem Trend entgegenwirken. Doch die Neuausstattung der Bundeswehr ist ein langsamer und mühsamer Prozess. Jetzt werden auch noch 60 neue Transporthubschraubern deutlich teurer als geplant.

Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass es für die Helikopter - bekannt als Chinook - beim US-Hersteller Boeing insgesamt 7,21 Milliarden Euro zahlen muss. Dies geht laut einem Bericht des Spiegels aus einer vertraulichen Vorlage für den Haushaltsausschuss hervor. Zudem kommen bei der Einführung der Helikopter noch einmal 749 Millionen Euro hinzu - die Helikopterstaffel braucht am Standort Hangars, Tanklager und weitere Gebäude für die neuen Helikopter vom Typ CH-47F.

Bundeswehr Hubschrauber: Budget wird um zwei Milliarden Euro überschritten

Damit verteuert sich der Einkauf der Helikopter deutlich. Ursprünglich hatte die Bundeswehr angepeilt, dass das Projekt gut sechs Milliarden Euro kosten würde - jetzt wird das Projektbudget um zwei Milliarden Euro überschritten. Erst im Mai kostete eine versäumte Unterschrift der Bundeswehr offenbar 140 Millionen Euro.

Diese Mehrkosten müssten im Wirtschaftsplan aus dem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bezahlt werden, den Kanzler Olaf Scholz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine zur schnellen Modernisierung der Bundeswehr erstellt hatte. Da das Sondervermögen jedoch komplett verplant ist, müssten für die Mehrkosten erst andere Projekte storniert oder gekürzt werden. Welche das sind, lässt die Vorlage laut dem Spiegel offen. Die Modernisierung der Transporthelikopter-Flotte gilt seit Jahren als dringend notwendig.

Budget um 2 Milliarden Euro überschritten: Preissteigerungen vorher „so nicht absehbar“

Gerüchte, das Helikopter-Projekt laufe preislich aus dem Ruder, gab es schon länger. Das Verteidigungsministerium tat die Vorwürfe um den Jahreswechsel herum als Spekulation ab. Nun heißt es in der Vorlage, die zusätzlichen Kosten seien vor allem durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, den starken Anstieg der Inflation, gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie durch Engpässe in den Lieferketten und Wechselkursschwankungen entstanden.

Schleudersitz im Verteidigungsministerium: Von Scharping über Guttenberg zu Lambrecht Schleudersitz im Verteidigungsministerium: Von Scharping über Guttenberg zu Lambrecht

Dadurch sei der endgültige Preis erst in den vergangenen Wochen festgelegt worden, die Preissteigerungen seien demnach vorher „so nicht absehbar“ gewesen. Insgesamt werden sich die Kosten auf rund acht Milliarden Euro belaufen. Allerdings hatte die Truppe auch für die bereits erhältlichen Modelle Sonderwünsche, die das Projekt am Ende teurer machten. Derzeit fliegt die Bundeswehr mit alten Transporthubschraubern vom Typ CH53, die allerdings wegen der langen Nutzungsdauer hohe Wartungskosten erzeugen.

Bundeswehr: Hubschrauber-Preis bisher nur eine Prognose

Die Entscheidung für die US-Helikopter fiel noch unter Pistorius Amtsvorgängerin Christine Lambrecht. Die Transporthubschrauber sind bereits bei vielen anderen Nato-Nationen im Einsatz. Ob es am Ende bei den veranschlagten 7,21 Milliarden Euro bleibt, ist dabei unklar: In der Vorlage heißt es, der Preis sei nur eine Prognose „auf Grundlage vorhandener Daten der industriellen Vertragspartner“. Dieser könne sich noch ändern.

Die ersten drei Chinooks könnten demnach 2027 bei der Bundeswehr ankommen, die meisten würden in den Jahren 2029, 2030 und 2031 geliefert. Das Helikopter-Projekt ist nicht das erste Vorhaben aus dem sogenannten Sondervermögen, das deutlich teurer wird als geplant. Auch der Einkauf des Raketenabwehrsystems Arrow3 lag mit rund vier Milliarden Euro deutlich über den Planungen. (Joshua Eibl)