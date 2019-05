Verspielt Kramp-Karrenbauer ihre Kanzlerschaft? Entsetzen über AKKs Regeln für „Meinungsmache“

Youtuber Rezo hat die CDU auf dem falschen Fuß erwischt. Annegret Kramp-Karrenbauer brachte Regeln für „Meinungsmache“ im Netz ins Gespräch - und erntete heftige Kritik, auch bei „Hart aber fair“.

Update vom 28. Mai 2019, 18.29 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer ist noch nicht einmal sechs Monate Parteichefin, doch bei der Wunschnachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel häufen sich die Pannen. Auch AKK-Anhänger stellen, laut der Nachrichtenagentur dpa, hinter vorgehaltener Hand besorgt die Frage: Verspielt sie ihre Kanzlerschaft? AKK hatte alle Trümpfe in der Hand. Schon ihre Äußerungen im Karneval über das dritte Geschlecht waren in diesen Kreisen als daneben empfunden worden. Und auch damals hatte Kramp-Karrenbauer sogar noch nachgelegt.

Update vom 28. Mai 2019, 15.15 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat auf die Äußerungen von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur „Meinungsmache“ im Internet mit Ironie reagiert. „Du lieber Himmel, Politik steht doch nicht unter Naturschutz“, sagte Weil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). „Die Meinungsfreiheit gilt auch im Netz. Mit der SPD ist so etwas sicher nicht zu machen.“ Weil rief zu einer Politik auf, die die berechtigte Kritik an der Klimaschutzpolitik widerlegen solle.

Erstmeldung: Entsetzen über AKKs Regeln für „Meinungsmache“ - Plasberg: „Klingt wie 20 Minuten vor Orban“

Berlin - Da hat Annegret Kramp-Karrenbauer aber in ein Wespennest gestochen! Nach dem Video von Rezo und dem Aufruf weiterer YouTuber, sich von CDU und SPD abzuwenden, forderte die CDU-Chefin nach Gremiensitzungen ihrer Partei, über Regeln für „Meinungsmache“ nachzudenken. Kramp-Karrenbauer sagte: „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.“

Ein solcher Aufruf hätte eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst. „Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein.“ Dies sei eine fundamentale Frage, „über die wir uns unterhalten werden, und zwar nicht wir in der CDU, mit der CDU, sondern, ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.“

Kramp-Karrenbauer in der Kritik wegen Rezo: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“

Aus den Reihen der Opposition hagelte es umgehend heftige Kritik an Kramp-Karrenbauer. „Wenn Kramp-Karrenbauer jetzt eine Netzzensur gegen CDU Kritik auf YouTube fordert, beweist sie sogar, dass Rezo Recht hat“, twitterte der SPD-Politiker Karl Lauterbach. „Ich glaube, dass die @akk nicht andere für das CDU-Ergebnis verantwortlich machen sollte“, meinte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Auch die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Scharrenberger meldete sich zu Wort: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“, schrieb sie. „AKK erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen... Das kann ich kaum glauben“, schrieb der Parteichef der Liberalen, Christian Lindner.

Die Forderung von @akk ist abwegig! Wir brauchen eine Debatte über politische Lösungen – #Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren. #Meinungsfreiheit — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) 27. Mai 2019

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, Niema Movassat, twitterte dazu: „Die Äußerung der CDU Vorsitzenden AKK heute zu Äußerungen von Influencern ist ein beispielloser Angriff auf die Meinungsfreiheit. 70 Jahre Grundgesetz - und die CDU Chefin legt die Axt an. Die Frau ist keinesfalls weiter tragbar und sollte unverzüglich zurücktreten.“

AKK und die Meinungsfreiheit - was ist Ihre Meinung dazu?

Claudia Roth: „Man kann nur hoffen, es ist Hilflosigkeit“

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sagte: „Seit Jahren heißt es bei der Union, rechtspopulistische Diskursverschiebung, bisweilen gar rechtsnationale Hetze dürfe man nicht allzu hart angehen.“ Kaum äußere sich ein YouTuber kritisch, „fabuliert Annegret Kramp-Karrenbauer über die Beschränkung der Meinungsfreiheit im Wahlkampf. Man kann nur hoffen, es ist Hilflosigkeit und nicht politische Überzeugung.“

Kramp-Karrenbauer reagiert auf Kritik

Kramp-Karrenbauer erwiderte am Abend auf die Vorhaltungen, es sei absurd, „mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen“. Und weiter: „Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ In einem weiteren Tweet schrieb sie: „Wenn einflussreiche Journalisten oder Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen.“

Plasberg über AKK-Äußerung: „Das klingt wie 20 Minuten vor Orban“

Dass Kramp-Karrenbauer aber längst schon die Büchse der Pandora geöffnet hatte, zeigte sich beim ARD-Polit-Talk „Hart aber fair“ am Montagabend. „Für mich ist es ein Beleg dafür, dass Frau Kramp-Karrenbauer jetzt schon zum wiederholten Mal den falschen Ton getroffen hat“, kritisierte Politikberater Michael Spreng. „Das klingt wie 20 Minuten vor Orban“, warf Moderator Frank Plasberg in die Runde. Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring ging daraufhin auf Distanz zu den Äußerungen der CDU-Chefin: „Meinungsfreiheit ist nicht regulierbar“, stellte Mohring klar. „Wer berät Frau Kramp-Karrenbauer?“, wollte Plasberg vom CDU-Landesvorsitzenden wissen. Mohring antwortete nach einem langen Atemzug: „Bestimmt schlaue Leute“. SPD-Generalsekretär stellte in der Sendung klar: "Gesetzlich gegen YouTuber vorzugehen, das wird mit meiner Partei ganz sicher nicht zu machen sein".

Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring bei „Hart aber fair".

Journalisten-Verbands-Chef: Kramp-Karrenbauer hat keinen Plan

Am Dienstag äußerte sich schließlich der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, kritisch über die CDU-Chefin. „Annegret Kramp-Karrenbauers Äußerungen erwecken den fatalen Eindruck, dass sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit schleifen will. Hier kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen!“, sagte Überall der „Heilbronner Stimme“. „Die CDU-Parteichefin hat offenkundig keinen Plan, wie man mit freien Meinungsäußerungen im Internet umgehen muss. Nämlich tolerant.“

Die gesamte Pressekonferenz von AKK sehen Sie hier im Video:

Nach der Europawahl suchte AKK nach Antworten für das CDU-Debakel. Doch wo ist eigentlich Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin äußerte sich bislang nicht.

