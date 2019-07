Paukenschlag am Abend: Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin

Mit dieser Personalie hat wohl niemand gerechnet: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Verteidigungsministerin werden.

Berlin - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird überraschend neue Verteidigungsministerin. Das bestätigte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl am Dienstagabend gegenüber der dpa. Zuvor war die Entscheidung schon inoffiziell aus dem Präsidium gedrungen. Die Entscheidung gilt als faustdicke Überraschung: Lange Zeit war ihr Rivale Jens Spahn (ebenfalls CDU) als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers gehandelt worden.

Der Wechsel im Bundesverteidigungsministerium war nötig geworden, weil Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechselt. Sie hatte erst vor wenigen Tagen ihren Rücktritt angekündigt. Dennoch war in Beobachterkreisen nicht mit einer so frühen Entscheidung gerechnet worden. Außerdem hatte Kramp-Karrenbauer bisher verlauten lassen, sie strebe kein Amt in der Bundesregierung an.

Annegret Kramp Karrenbauer: Die Rede ist von einem starken Signal

In Präsidiumskreisen wurde von einem starken Signal von Kramp-Karrenbauer gesprochen. Auch in dieser Runde sei die Entscheidung für viele völlig überraschend gekommen, hieß es. Annegret Kramp-Karrenbauer (56) war bis 2018 saarländische Ministerpräsidentin, bis sie zunächst CDU-Generalsekretärin und anschließend Bundesvorsitzende der Partei wurde. Dieses Amt wird sie weiterhin ausüben, wenn sie nun Bundesverteidigungsministerin wird.

Was muss man über Annegret Kramp-Karrenbauer wissen? Im AKK-Porträt alles über ihren Ehemann, ihre Kinder und ihren Lebenslauf.

rpp