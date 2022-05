Ukraine-Krieg: Putin muss wohl nächstes Ziel aufgeben - Türkei will Mariupol-Kämpfer evakuieren

Von: Astrid Theil

Russlands Truppen erleben im Ukraine-Krieg weitere Rückschläge. Sogar von einem Putin-Putsch ist die Rede. Der News-Ticker.

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes geht davon aus, dass es im August zu einem „Wendepunkt“ des Krieges kommen werde.

geht davon aus, dass es im August zu einem „Wendepunkt“ des Krieges kommen werde. Rückzug aus Charkiw: Putin muss wohl sein nächstes Kriegsziel aufgeben.

Die Türkei hat sich dazu bereit erklärt, die ukrainischen Verteidiger Mariupols zu evakuieren.

Update vom 14. Mai, 20.54 Uhr: Angeblich sollen russische Truppen ukrainische Zivilisten in Mariupol dazu zwingen, ihre ukrainischen Nummernschilder abzulegen. Wie der Kyiv Independent unter Berufung auf lokale Medienberichte schrieb, sollen die Zivilisten russische Nummernschilder an ihren Fahrzeugen befestigen. Diese Angaben sind jedoch nicht unabhängig überprüfbar.

Update vom 14. Mai, 19.15 Uhr: Die Türkei hat angeboten, die letzten ukrainischen Soldaten, die Mariupol verteidigt haben, zu evakuieren. Wie der Kyiv Independent berichtete, sagte Ibrahim Kalin, ein Regierungssprecher der Türkei, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass das Angebot gemacht wurde. Die Verwundeten würden über das Schwarze Meer in Sicherheit gebracht werden. Der Kreml habe dem Angebot bisher nicht zugestimmt.

Rauch steigt aus dem Stahlwerk Azovstal auf. Russland hat eine Feuerpause und einen vorübergehenden Rückzug der eigenen Truppen für weitere Evakuierungen von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol angekündigt. © Alexei Alexandrov/dpa

Ukraine-Krieg: Ukrainische Soldaten haben russische Vorstöße im Osten abgebremst

Update vom 14. Mai, 15.15 Uhr: Nach eigenen Angaben haben die ukrainischen Truppen den russischen Vormarsch im Osten des Landes ausgebremst. Wie der Gouverneur der Region Lugansk, Serhij Gajdaj, am Samstag mitteilte, hätten die ukrainischen Soldaten die Versuche des Gegners zurückgeschlagen, einen Fluss zu überqueren und auf diese Weise die Stadt Sewerodonezk einzukesseln. Im Norden sollen sich die russischen Streitkräfte laut ukrainischen Angaben aus der Großstadt Charkiw zurückgezogen haben, das für Moskau ein vorrangiges Ziel gewesen war.

„An der Grenze zur Region Donezk, auf der Seite der Stadt Popasna, wird derzeit heftig gekämpft“, erklärte Gajdaj. Dabei erlitten die russischen Truppen nach Angaben des Gouverneurs schwere Verluste an Soldaten und Waffen. Ein „ganzes russisches Bataillon hat sich geweigert, anzugreifen, weil sie gesehen haben, was passiert“, so der Gouverneur weiter. Dies wurde von der ukrainischen Seite berichtet, die Telefongespräche abgehört haben sollen. Luftaufnahmen zeigten Dutzende von zerstörten Panzerfahrzeugen am Flussufer sowie zerstörte Pontonbrücken.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigte, dass die russischen Truppen schwere Verluste erlitten hätten, nachdem die ukrainischen Streitkräfte ihren Versuch der Überquerung des Flusses zurückgeschlagen haben. Das Manöver spreche „für den Druck, unter dem die russischen Befehlshaber stehen, ihre Operationen in der Ostukraine voranzubringen“. Das Ministerium erklärte, dass die russischen Streitkräfte „trotz der Konzentration ihrer Kräfte in diesem Gebiet keine nennenswerten Fortschritte gemacht haben“.

Finnland und NATO: Russisches Militärmanöver in der Ostsee

Update vom 14. Mai, 13.00 Uhr: Zwei Tage nachdem Finnland angekündigt hat, der NATO beitreten zu wollen, hat Russland ein umfangreiches Militärmanöver rund um die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad abgehalten. Bei dieser Militärübung seien auch SU-27-Kampfjets zum Einsatz gekommen. Dies berichtet die Agentur Interfax unter Berufung auf die russische Ostsee-Flotte. Bei dem Manöver wurde ein Luftangriff auf Kaliningrad simuliert. Es wurde die Zerstörung von gegnerischen Flugzeugen geübt. Die russische Provinz Kaliningrad mit der gleichnamigen Stadt liegt an der Ostsee zwischen Polen und Litauen.

Donezk: Russland berichtet von bis zu 100 „vernichteten“ ukrainischen Soldaten

Update vom 14. Mai, 12.30 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg nach eigenen Angaben mehrere Gefechtsstände und zwei Munitionslager im Gebiet Donezk beschossen. Wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau mitteilte, seien dabei auch 23 Einheiten von Militärtechnik außer Gefecht gesetzt und bis zu 100 ukrainische Kämpfer „vernichtet worden“. Außerdem seien in der Nacht zum Samstag 18 Kommandopunkte und 543 militärische Stellungen mit Raketen und Artillerie beschossen worden.

Das Gebiet Donezk sei Schwerpunkt der Angriffe gewesen. Auch ein Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Cherson soll zerstört worden sein. Von russischer Seite aus wurde zuvor bekannt gegeben, die Kontrolle über diese Region in der Südukraine zu haben. Die russische Luftabwehr habe außerdem in den östlichen Gebieten Charkiw, Luhansk und Donezk insgesamt 13 ukrainische Drohnen abgeschossen, sagte Konaschenkow. Diese Aussagen können zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-Krieg: Russland erleidet schwere Verluste

Erstmeldung vom 14. Mai, 10.00 Uhr: Kiew - Russland verliert im Ukraine-Krieg immer mehr Soldaten. Nahezu jeden Tag veröffentlicht der ukrainische Generalstab Statistiken zu den Todeszahlen russischer Militärangehöriger. Wladimir Putin* sprach entgegen vieler Erwartungen bei seiner Rede am 9. Mai von „schweren Verlusten“, die Russland im Ukraine-Krieg erlitten habe. Die veröffentlichten Zahlen des Kremls liegen dennoch weit unter denen der Regierung in Kiew.

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, betonte zuletzt in einem Interview mit Sky News, dass die Stärke der russischen Armee ein Mythos sei. Die Truppen seien viel mehr eine „Horde von Leuten mit Waffen“. Viele Soldaten würden bei Artilleriegefechten ihre Stellung verlassen und ihre Ausrüstung aufgeben. Dennoch sprach Budanov nicht von einem baldigen Sieg der ukrainischen Truppen.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Geheimdienst-Chef erwartet „Wendepunkt“ des Kriegs Ende August

Es werde seiner Einschätzung nach noch mehrere Monate Kämpfe geben. Allerdings erwartet er einen „Wendepunkt“ in der zweiten Augusthälfte. Das Ende des Krieges erwartet Budanov gegen Jahresende. „Wir kennen ihre Pläne, zumeist schon, wenn sie gemacht werden“, betonte Budanov im Interview. Die ukrainische Armee wisse alles über den „Feind“.

Die ukrainische Führung sieht aktuell den Beginn einer „dritten Phase“ des russischen Angriffskriegs. Viktor Andrusyw, Berater im ukrainischen Innenministerium, führte in der Nacht zum Samstag im Fernsehen aus, dass die erste Phase der Versuch gewesen sei, die Ukraine „in wenigen Tagen“ zu überrollen. In einer zweiten Phase sollten die ukrainischen Truppen eingekesselt und zerschlagen werden.

Ukraine-Krieg: „Der Putsch in Moskau hat begonnen“

„Und auch das haben sie nicht geschafft“ betonte Andrusyw. In der neuen „dritten Phase“ würden die russischen Truppen die Verteidigung der bisher erreichten Geländegewinne vorbereiten. „Das zeigt, dass sie einen langen Krieg daraus machen wollen“, sagte Andrusyw. Offenbar denke die russische Regierung, dass sie so den Westen zu Verhandlungen und damit die Ukraine zum Einlenken zwingen könne.

Unabhängig von den Einschätzungen zur weiteren Entwicklung des Ukraine-Krieges betonte Kyrylo Budanov, dass es bald zu einem politischen Machtwechsel im Kreml kommen werde. „Der Putsch in Moskau hat begonnen“, sagte Budanov im Interview mit Sky News. Auch die Frage, ob ein Staatsreich in Russland vorbereitet werde, beantwortete er mit einem eindeutigen „Ja“.

Ukraine-Krieg: Gerüchte über Putins Gesundheitszustand: Krebs und weitere Krankheiten

Bundanov sprach im Interview mit Sky News schließlich auch über Putins angeblich sehr schlechten Gesundheitszustand. Der russische Präsident leide an Krebs und weiteren Krankheiten und sei daher „sehr krank“. Es sei in einer schlechten „psychischen und physischen“ Verfassung. Der Kreml hat zu diesen zuletzt verbreiteten Informationen noch keine Stellung bezogen. Die Aussagen von Budanov und Andrsyw lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (at)