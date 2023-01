Holetschek fürchtet „Probleme“ mit Lauterbachs Krankenhausreform – und kündigt Gutachten an

Von: Sebastian Horsch

Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Personalnot, rote Zahlen und eine Reform aus Berlin: Bayerns Kliniken blicken in eine ungewisse Zukunft. Gesundheitsminister Holetschek kündigt nun ein Gutachten an – und stellt mehr Geld in Aussicht.

Mün­chen – Ge­sund­heits­mi­nis­ter Klaus Ho­let­schek (CSU) saß in der ers­ten Reihe, als Ta­ma­ra Bi­schof, Vor­sit­zen­de der Baye­ri­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (BKG), im De­zem­ber viel mehr Geld von ihm for­der­te. Die In­fla­ti­on und die ge­stie­ge­nen Bau­kos­ten er­höh­ten den Druck, sagte Bi­schof bei der BKG-Mit­glie­der­ver­samm­lung in einem Münch­ner Hotel. Der Frei­staat müsse seine In­ves­ti­tio­nen von 643 auf 900 Mil­lio­nen Euro jähr­lich er­hö­hen. Ho­let­schek nahm es äu­ßer­lich un­ge­rührt zur Kennt­nis.

Wo­chen spä­ter scheint Be­we­gung in die Sache zu kom­men. Zwar för­de­re Bay­ern Kran­ken­haus­in­ves­ti­tio­nen „seit Jahr­zehn­ten auf Spit­zen­ni­veau“ und der ak­tu­el­le Wert von 643 Mil­lio­nen Euro sei schon „eine be­acht­li­che Haus­num­mer“, sagt Ho­let­schek am Frei­tag un­se­rer Zei­tung. „Wir sind uns je­doch be­wusst, dass wir an­ge­sichts der struk­tu­rel­len Her­aus­for­de­run­gen für die Kran­ken­häu­ser auch in Zu­kunft wei­ter vor­an­ge­hen müs­sen.“ Des­halb ar­bei­te das Mi­nis­te­ri­um mit den Kom­mu­na­len Spit­zen­ver­bän­den und dem Fi­nanz­mi­nis­te­ri­um an einem Kon­zept, die In­ves­ti­tio­nen „be­darfs­ge­recht“ aus­zu­bau­en und auf­zu­sto­cken. „Was not­wen­dig ist für eine mo­der­ne und lü­cken­lo­se Kran­ken­haus­ver­sor­gung, wer­den wir an­pa­cken.“

Kliniken in Bayern: „Gezielt Krankenhäuser im ländlichen Raum unterstützen“

Der Mi­nis­ter weist zudem dar­auf hin, dass der Frei­staat mit dem baye­ri­schen Här­te­fall­fonds einen ei­ge­nen Ret­tungs­schirm über 100 Mil­lio­nen Euro für die Kran­ken­häu­ser auf­ge­legt habe. „Au­ßer­dem wer­den wir in den kom­men­den fünf Jah­ren 20 Mil­lio­nen Euro pro Jahr zur Ver­fü­gung stel­len, um ge­zielt Kran­ken­häu­ser im länd­li­chen Raum zu un­ter­stüt­zen.“ Die­ses Geld solle so­wohl in bau­li­che Maß­nah­men zur Ver­bes­se­rung der Not­fall­ver­sor­gung flie­ßen als auch in In­ves­ti­tio­nen in sek­to­ren­über­grei­fen­de An­ge­bo­te.

Noch un­klar ist dar­über hin­aus, wel­che Fol­gen die aus meh­re­ren Bau­stei­nen be­stehen­den Kran­ken­haus-Re­form­plä­ne von Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) haben. „Wir müs­sen uns von vorn­her­ein klar­ma­chen, was die Pläne der Bun­des­re­gie­rung für uns be­deu­ten“, sagt Ho­let­schek. „Wel­che Kos­ten kom­men auf uns zu? Was be­deu­tet das für die Ver­sor­gung in der Flä­che und damit ganz kon­kret für die Men­schen? Wo sind mög­li­che Schwach­stel­len der Kran­ken­haus­re­form?“ Der Mi­nis­ter be­fürch­tet, „dass da Pro­ble­me auf uns zu­kom­men wer­den“.

Krankenhäuser: Bayerns Gesundheitsminister fordert mehr Geld aus Berlin

Um die of­fe­nen Fra­gen zu klä­ren, werde er so rasch wie mög­lich ein un­ab­hän­gi­ges Ex­per­ten-Gut­ach­ten in Auf­trag geben. „Damit kön­nen wir bes­ten­falls noch vor­her po­si­tiv auf den Re­form­pro­zess Ein­fluss neh­men“, hofft Ho­let­schek. „Ge­lingt dies nicht, ken­nen wir zu­min­dest die Fall­stri­cke und kön­nen ver­su­chen, als Land ent­spre­chen­de Wei­chen zum Aus­gleich von Schwach­stel­len zu stel­len.“

Gleich­zei­tig be­tont Ho­let­schek, dass er sich eng mit den Kom­mu­nen – die oft Kran­ken­haus­trä­ger sind – ab­stim­men wolle. Man sei sich einig, dass die von der Re­gie­rungs­kom­mis­si­on vor­ge­leg­ten Vor­schlä­ge in ihrer jet­zi­gen Form „weder pra­xis­ge­recht noch hand­hab­bar“ sind. Und Bay­erns Ge­sund­heits­mi­nis­ter for­dert auch mehr Geld aus Ber­lin. Denn wäh­rend die Län­der für die In­ves­ti­tio­nen auf­kom­men müs­sen, ist der Bund für die De­ckung der Be­triebs­kos­ten der Kran­ken­häu­ser zu­stän­dig. Eine reine Um­ver­tei­lung der bis­he­ri­gen Mit­tel – wie von Lau­ter­bach an­ge­peilt – rei­che da nicht. „Es ist viel­mehr klar, dass der Kran­ken­haus­be­reich mit zu­sätz­li­chem Geld aus­ge­stat­tet wer­den muss. Eine Re­form ohne zu­sätz­li­che Mit­tel kann nur schei­tern“, sagt Ho­let­schek.