Kliniksterben in Deutschland? „Das ist eine ungeplante, kalte Bereinigung des Krankenhausmarktes“

Von: Andreas Schmid

Was bedeutet die Krankenhausreform für die Hospitäler in Deutschland? Der Betriebsrat-Chef des Klinkkonzerns Asklepios redet Klartext.

München – Lange haben Bund und Länder um die Zukunft der deutschen Pflege diskutiert. Vor einigen Wochen präsentierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Krankenhausreform. Im Kern: weg vom System der Bezahlung nach behandelten Fällen sowie eine stärkere medizinische Spezialisierung. Heißt: Nicht mehr jedes Krankenhaus soll alles anbieten. Vor allem die kleineren Einrichtungen sollen sich künftig auf jene Eingriffe beschränken, die sie gut beherrschen.

Was bedeutet das für die Krankenhäuser sowie für das Klinikpersonal? Im Interview mit dem Münchner Merkur gibt Klaus Bölling Einblick in die Zukunft deutscher Kliniken. Er ist Vorsitzender des Konzernbetriebsrates von Asklepios, dem nach Helios zweitgrößten privaten Klinikkonzern Deutschlands. Bölling prognostiziert eine „ungeplante, kalte Bereinigung des Krankenhausmarktes“ und spricht auffällig oft von der Einhaltung von Tarifverträgen. Bei der Bezahlung seines Pflegepersonals blockiert Asklepios jedoch immer wieder echte Verbesserung, weswegen der Chef des Betriebsrats das eigene Unternehmen entschieden in die Pflicht nimmt.

Herr Bölling, nach langem Ringen steht die Krankenhausreform in ihren Grundzügen. Sind Sie zufrieden?

Die Reform ist zumindest ein Ansatz, durch den im Krankenhauswesen etwas passiert. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wir sehen aber noch einige Verbesserungspotentiale. Die Reform ist sehr ökonomisch, aus dem Blickpunkt der Krankenhausfinanzierung gedacht. Wir blicken auf die Sache aus Sicht der Beschäftigten, die wir vertreten.

Was bedeutet die Reform denn für das Klinikpersonal?

Erst einmal relativ wenig. Zu der Reform braucht es eine Verbesserung der Arbeitssituation in den Kliniken.

Das geht vor allem über mehr Lohn.

Ja, vor allem. Die Bedingungen müssen sich aber nicht nur auf der Lohnseite verbessern, sondern insgesamt. Wir haben durch den Fachkräftemangel ohnehin zu wenig Personal. Und dieses Personal ist massiv überlastet. Das muss sich ändern.

Bleiben wir kurz beim Lohn: Warum stellt sich Asklepios immer wieder beim Einhalten von Tarifverträgen quer?

Das ist die grundsätzliche Haltung in diesem Konzern, die wir als Konzernbetriebsrat massiv kritisieren. Wir sehen darin ein wirtschaftliches Risiko für den Konzern. Ich glaube, das ist eine ideologische Frage innerhalb des Konzerns...

Die sich auch so schnell nicht ändern wird?

Wir versuchen mit allen Möglichkeiten, Fortschritte zu erzielen. Aber es ist schwierig. In Bayern sind zum Beispiel nur Gauting und Lindau tarifgebunden.

Ähnlich sieht es in anderen Regionen aus. Woher kommt dieser Flickenteppich?

Immer da, wo es großen Druck gibt, tut sich tarifmäßig vielleicht mal etwas was. Aber in der Fläche versucht man das im Konzern zu vermeiden. In Gauting und Lindau ging das über den Verband der Privatkliniken und einen Tarifvertrag von Verdi. Anderswo verweigert das der Konzern leider.

Klaus Bölling ist seit 2022 Konzernbetriebsratschef der Asklepios Kliniken. Dabei vertritt der gelernte Krankenpfleger 68.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. © fkn

„Das ist eine ungeplante, kalte Bereinigung des Krankenhausmarktes“

Die Opposition spricht von einem Krankenhaussterben. Müssen Kliniken nun durch die Krankenhausreform schließen?

Sie müssen nicht direkt durch die Krankenhausreform schließen. Schon jetzt gibt es massive wirtschaftliche Schwierigkeiten in den Kliniken. Da fehlt die Liquidität. Das soll nun durch die Reform verbessert werden, etwa bei der Vorhaltepauschale. Aber bis sie umgesetzt wird, können natürlich etliche Kliniken schon verschwunden sein. Aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist eine ungeplante, kalte Bereinigung des Krankenhausmarktes.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, geht davon aus, dass jedes vierte oder fünfte Krankenhaus die nächsten fünf bis sieben Jahre nicht überleben wird.

Ja, das kann passieren.

Auch bei Asklepios?

Direkt im Moment gibt es darauf keine Hinweise. Aber nach der Krankenhausreform wird es natürlich darauf ankommen, wie Versorgungsaufträge verteilt werden und welche Kliniken welche Leistungsgruppen zugeordnet bekommen. Da muss sich Asklepios mit einem zukunftsträchtigen Portfolio aufstellen.

Es soll ein neues Bewertungsschema geben, das Krankenhäuser nach ihrer Qualität einteilt. Wenn Asklepios von seinen Häusern überzeugt ist, hat man ja wenig zu befürchten, oder?

Ja, das sieht der Konzern sicherlich auch so. Aber es ist wie bei jedem Krankenhaus: Es gibt immer Verbesserungspotential. Wir sind mit dem Vorstand einig, dass wir unsere Kliniken gut aufstellen müssen. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Für uns spielt es eine entscheidende Rolle, wie die Arbeitsbedingungen sind. Dazu gehört natürlich die Tarifgebundenheit.

Weniger Krankenhäuser? „Daran führt kein Weg vorbei“

Was bedeutet die Krankenhausreform für die Versorgungslage, gerade auf dem Land?

Man muss sich politisch die Regionen ansehen und sich die Frage stellen, welche Krankenhäuser man braucht. Aber es führt auch kein Weg an einer gewissen Konzentration auf dem Krankenhausmarkt vorbei. Wir haben Fachkräftemangel und es sind jetzt schon zu wenig Fachkräfte da, um die Leistung in allen Kliniken aufrecht zu halten. Es gibt einige Kliniken, die ganze Abteilungen geschlossen haben, weil sie kein Personal haben. Diese Konzentration muss aber geplant stattfinden und nicht wie jetzt, wo es dem Markt überlassen wird und man schaut, welche Klinik zahlungsunfähig wird.

Sie sprechen den Markt an. Sollte ein Krankenhaus überhaupt Profit machen?

Prinzipiell sind wir gewerkschaftlich der Auffassung, dass die öffentliche Daseinsfürsorge in die öffentliche Hand gehört. Aber politisch ist es anders entschieden. Wir sind Konzernbetriebsrat in einem privaten Unternehmen und müssen mit den Bedingungen, die dort herrschen, arbeiten. Wir denken aber, dass eine Klinik – egal ob öffentlich oder privat – gewisse Grundbedingen einhalten muss. Und dazu zählt die Tarifbindung. Voraussetzung für die Zahlung der Vorhaltepauschale sollte sein, dass die Kliniken ihr Personal nach einem mit einer ordentlichen Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifvertrag bezahlen.

Interview: Andreas Schmid