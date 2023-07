Krawalle von Eritreern in Gießen: Erschreckende Blauäugigkeit der deutschen Behörden

Merkur-Kommentar

26 Polizisten wurden am Wochenende bei Ausschreitungen in Gießen verletzt. Der Fall liefert viel Anschauungsunterricht für das, was bei der Migration in Deutschland falsch läuft. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Wenn das an Arbeitskräftemangel leidende Deutschland wirklich zu dem modernen und weltoffenen Einwanderungsland werden will, das es nach dem Willen der Ampelregierung sein soll, muss es noch viel lernen. Zum Beispiel wen es hereinlässt – und wen nicht. Und wie es mit Zuwanderern verfährt, die sich nicht so verhalten, wie man es von dankbaren Immigranten eigentlich erwarten sollte.

Wer so fahrlässig mit Migration umgeht, darf sich nicht wundern

Nach den tagelangen Clan-Schlachten im Ruhrgebiet bieten jetzt die massiven Gewaltexzesse beim Eritrea-Festival in Gießen viel Anschauungsunterricht für die erschreckende Blauäugigkeit deutscher Behörden. Offenbar haben diese Regierung und ihre Vorgängerin unterschiedslos Anhängern und Gegnern der eritreischen Militärregierung Zuflucht gewährt, was an sich schon schwer nachvollziehbar ist. Und die Justiz setzte noch eins obendrauf: Obwohl es schon im Vorjahr schwere Ausschreitungen bei der als „Familienfest“ getarnten Sympathiekundgebung für das ostafrikanische Regime gab, hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof das von den kommunalen Behörden in weiser Voraussicht ausgesprochene Veranstaltungsverbot gekippt.

Mit so viel falsch verstandener Toleranz haben die Richter nicht nur der örtlichen Bevölkerung zugemutet, dass ihre Stadt plötzlich zum Schauplatz eines blutig ausgetragenen ausländischen Stellvertreterkonflikts wurde. Sie haben auch die Gesundheit unserer Polizisten gefährdet, die von jungen Männern in Verfolgungsjagden verwickelt und mit Steinen, Flaschen und Rauchbomben attackiert wurden. 26 Beamte trugen Verletzungen davon, 131 Täter mussten in Gewahrsam genommen werden. Wer so fahrlässig mit Migration und ihren problematischen Folgeerscheinungen umgeht, darf sich nicht wundern, wenn erschrockene Bürger von Willkommenskultur die Nase voll haben und sich kopfschüttelnd Protestparteien zuwenden.