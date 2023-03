Kreml: Einfluss der USA schuld an „antirussischer Stimmung“ in Georgien

Teilen

Dmitri Peskow © Sergei Savostyanov/IMAGO

Der Kreml hat die USA für die „antirussische Stimmung“ in Georgien verantwortlich gemacht.

Moskau in den USA - Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili wende sich „nicht von Georgien, sondern von Amerika aus an ihr Volk“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag mit Blick auf eine Erklärung Surabischwilis während ihres Besuchs in den USA.

Die Präsidentin hatte am Donnerstag in New York den Demonstranten in ihrem Land ihre Unterstützung zugesichert. Dies sei ein Zeichen dafür, dass jemand „gut sichtbar“ versuche, „antirussische Stimmung zu erzeugen“, sagte Peskow. „Wir verfolgen dies sehr aufmerksam und mit großer Sorge“, fügte er hinzu.



In Georgien finden seit mehreren Tagen Proteste statt. Auslöser war ein Gesetzesentwurf zu einem „Ausländische-Agenten-Gesetz“, welches in Russland seit Jahren zur Unterdrückung von Kritikern genutzt wird.



Die georgische Regierung ging zunächst gegen die pro-europäische Slogans skandierenden Demonstranten vor, verkündete am Donnerstag dann aber die Rücknahme des Gesetzentwurfs. Am Freitag stoppte das Parlament das Gesetz.



Kreml-Sprecher Peskow sagte am Freitag, Russland habe nichts mit dem umstrittenen Gesetz zu tun und betonte, dass Moskau „sich nicht in die inneren Angelegenheiten Georgiens einmischt“.

Russland und Georgien führten 2008 einen kurzen Krieg gegeneinander. Nach dem Krieg erklärte Russland die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Abchasien und Südossetien in Georgien. Viele Georgier befürchten, dass sich ihre Regierung von ihrem pro-europäischen Kurs abwenden und sich Russland annähern könnte. bur/kbh/ju

Die Einkreisung von Bachmut noch verhindern

Motiviert, aber müde macht sich eine weitere Gruppe von ukrainischen Soldaten auf den Weg nach Bachmut im Osten des Landes, wo sich ukrainische und russische Truppen seit Monaten extrem verlustreiche Gefechte liefern. In Tschassiw Jar, fünf Kilometer Luftlinie von Bachmut entfernt, warten die Männer auf ihr Transportfahrzeug. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selinski hat in dieser Woche den Befehl gegeben, nicht zu weichen und die Verteidigung der zu einem Symbol gewordenen Stadt noch einmal zu verstärken. Zuvor hatte die russische Söldnertruppe Wagner erklärt, sie habe inzwischen den Ostteil der Stadt erobert - Kiew fürchtet, die Stadt könnte bald eingekesselt werden.



„Wir wissen nicht, wohin wir fahren, das ist vertraulich ... aus Sicherheitsgründen“, sagt einer der Soldaten, der sich den Kriegsnamen Kit gegeben hat. Er ist der Scharfschütze der Gruppe, die mit russischen Kalaschnikows, Raketenwerfern und moderneren schwedischen Waffen ausgerüstet ist. Neben Schlafsäcken und Schlafmatten, haben sie auch Essensvorräte von Konservendosen bis Energy Drinks dabei. Die Soldaten umbinden Helme und Oberarme mit grünem Klebeband, als Wiedererkennungszeichen, dann besteigen sie das Kettenfahrzeug.



Nach der Lage in Bachmut gefragt, antwortet der Fahrer Serhij: „Es ist hart, sehr hart.“ Der 34-Jährige fährt regelmäßig Soldaten an die Front und wieder zurück. „Seit zwei Monaten, jeden Tag, egal ob es schneit oder regnet. Es ist schlammig. Aber sie kämpfen immer weiter.“



Als erste Stadt westlich von Bachmut ist Tschassiw Jar regelmäßig Zielscheibe russischer Angriffe. Die Stadt hatte vor dem Krieg 14.000 Einwohner, jetzt schleichen die verbliebenen Menschen wie Schatten durch die schlammigen Straßen. Die Fensterscheiben der Hochhäuser sind weitgehend zerbrochen, in der Umgebung ertönt ununterbrochen das Artilleriefeuer der ukrainischen Armee. Ältere sowjetische Kampfpanzer der ukrainischen Armee durchqueren regelmäßig die Stadt, aber auch modernere westliche Allradfahrzeuge.



Krankenwagen sind ständig im Einsatz. „Wir holen die Verletzten und, im schlimmsten Fall, die Leichen“, sagt ein Arzt. „Es ist schwierig, aber wir halten durch. Es ist hart zu sehen, wie die Jungen sterben. Ich hoffe, es ist nicht umsonst. ... Sie verdienen es, menschenwürdig beerdigt zu werden, nicht nur irgendwo auf einem Feld. Sie sollten in der Nähe ihrer Häuser begraben werden.“ Er und sein Kollege sagen, dass die russischen Truppen oft versuchen, Krankenwagen unter Beschuss zu nehmen.



In den Wäldern um Tschassiw Jar liegt der 22-jährige Schütze Andrij in Deckung, während um ihn herum heftiges Kanonenfeuer zu hören ist. Er wartet mit seiner leichten US-Haubitze M119 auf die Durchsage der Koordinaten seines Ziels. Als ein Schuss aus einer russischen Haubitze in seiner Nähe einschlägt, ruft Andrij dazu auf, mit ihm in einem Schützengraben in Deckung zu gehen. Die feuchte Erde hängt an den Schuhen, die immer schwerer werden.



Nach ein paar Stunden bekommt Andrij die Ansage der Koordinaten. „Unser Hauptziel ist es, die Einkreisung von Bachmut zu verhindern. Wir, aber auch die Artillerie ... Wir glauben an unsere Infanterie da drüben, auch wenn es dort die Hölle ist“, sagt Andrij.



Auf zweien der Haubitzen ist der Schriftzug „für Da Vinci“ auf dem schwarzen Filz zu lesen. Da Vinci war der Kriegsname von Dmytro Koziubailo, der sich mit 18 Jahren schon 2014 freiwillig als Kämpfer gegen die russischen Truppen gemeldet hatte; er kam am Dienstag in Bachmut ums Leben. Nach einer knappen Stunde und mehr als einem Dutzend abgegebenen Schüssen meldet Andrijs Vorgesetzter, dass er sein Ziel getroffen hat. kr/ju