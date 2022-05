Kreml fühlt sich von Finnlands möglichem Nato-Beitritt bedroht

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow © Sergey Guneev/IMAGO

Russland hat auf den Finnlands Vorstoß in Richtung Nato-Mitgliedschaft reagiert. Eine Ausweitung des Bündnisses mache Europa nicht sicherer und man werde nun die Westflanke stärken.

Moskau - Eine mögliche Nato-Mitgliedschaft Finnlands sieht das Nachbarland Russland nach Kremlangaben als Bedrohung. «Eine abermalige Ausweitung der Nato macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag. Zuvor hatten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin sich für einen unverzüglichen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen formell zu einem Beitrittsantrag entschließt.

Russland werde die Folgen eines Nato-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren, sagte Peskow. Kremlchef Wladimir Putin habe ohnehin bereits angewiesen, die Sicherheit der westlichen Flanke Russlands mit Blick auf die Nato-Aktivitäten zu stärken. «Die Nato bewegt sich in unsere Richtung», sagte Peskow. Alles hänge nun davon ab, wie sich der weitere Prozess der Nato-Erweiterung entwickele und welche militärische Infrastruktur an die Grenzen Russlands verlegt werde, sagte er.

Polen für «schnellstmögliche» Aufnahme Finnlands in die Nato

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat den Wunsch der politischen Führung Finnlands für einen raschen Nato-Beitritt als «gute Nachricht für die Sicherheit Polens und Europas» bewertet. «Polen spricht sich für eine schnellstmögliche Aufnahme Finnlands in das Bündnis aus», teilte Morawiecki am Donnerstag per Twitter mit.



Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin hatten sich zuvor in einer gemeinsamen Erklärung für einen «unverzüglichen» Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen zu einem entsprechenden Antrag entschließt. Der Aufnahme in das Bündnis müssen dann alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen. (dpa)