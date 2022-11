„Kein Wahnsinniger und kein Märtyrer“: Kreml-Experte erklärt Putins Denkweise im Ukraine-Krieg

Von: Felix Durach

Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Treffen in der armenischen Hauptstadt Jerewan teil. © VLADIMIR SMIRNOV/AFP

Der Kreml-Experte Andrei Piontkowski hat in einem Interview erklärt, Russland habe den Krieg bereits verloren. Für die Zukunft sieht er einen Machtverlust im Kreml.

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den vergangenen Monaten wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gedroht. Der Kreml-Experte Andrei Piontkowski sieht hinter den Drohungen des Autokraten jedoch vor allem politisches Kalkül und glaubt nicht an eine atomare Eskalation des Ukraine-Kriegs.

Ukraine-News: Kreml-Experte über Putin – „kein Märtyrer und kein Wahnsinniger“

Der Kreml-Kenner gab in einem Gespräch mit einem ukrainischen Fernsehsender Einblicke in die russische Machtzentrale und erklärte die Denkweise des russischen Präsidenten. „Putin ist kein Märtyrer und kein Wahnsinniger“, so der 82-Jährige. „Er tut aber so, als sei er ein Wahnsinniger.“ Was Piontkowski damit meinte: Putins Ziel ist es, von der Nato als unberechenbar eingeschätzt zu werden. Der Kreml-Chef setzt auf Abschreckung, um die Unterstützung der Ukraine durch die Nato-Staaten zu brechen.

Der in Moskau geborene Piontkowski hat sich in Russlands als Wissenschaftler und regierungskritischer Kommentator einen Namen gemacht. 2016 verließ er das Land, nachdem einer seiner Artikel von der russischen Regierung als „extremistisch“ eingestuft wurde.

Als Beispiel für Putins Verhalten nennt Piontkowski den Abzug der russischen Truppen aus der Stadt Cherson. Die Metropole im Süden des Landes gilt als strategisch wichtiger Knotenpunkt im laufenden Krieg und wurde über Monate hinweg von den russischen Truppen gehalten. Als die ukrainische Armee immer weiter auf Cherson vorrückte, behauptete Putin wiederholt, Kiew plane den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ gegen Russland. Westlicher Beobachter hatten zunächst befürchtet, der russische Präsident würde die Anschuldigungen nutzen, um einen eigenen Einsatz von Atomwaffen zu rechtfertigen. Doch am Ende kam es anders. Die russischen Truppen zogen sich freiwillig aus Cherson zurück und überließen die Stadt kampflos der ukrainischen Armee.

Kreml-Experte: Russland hat Krieg bereits verloren — „schwerste innere Konflikte“ stehen bevor

Piontkowski ging in seiner Analyse sogar noch einen Schritt weiter: Russland habe den Krieg bereits verloren und der Kreml sei sich darüber im Klaren. „Es gibt keinen Menschen in Russland mehr, der nicht versteht, dass der Krieg verloren ist“, erklärte der Experte. Putin und den anderen Führungspersönlichkeiten im Kreml gehe es aktuell nicht mehr um militärische Erfolge, sondern lediglich um Machterhalt. Die politische Führung habe in der aktuellen Situation gar keine Zeit mehr, „über die Vernichtung der Ukraine nachzudenken.“ Ihr Ziel sei es lediglich, „die eigene Haut zu retten – ihre Macht und auch ihr Leben“.

Die Macht von Putin sei durch die Fehlschläge im Ukraine-Krieg bereits gesunken. Piontkowski sieht sogar bereits einen „Verlust des staatlichen Gewaltmonopols.“ Der Kreml-Experte ist sich sicher: Russland „bereitet sich auf schwerste innere Konflikte vor“. (fd)