Nach Wagner-Putsch: Prigoschin hält Aufträge in Afrika fest in Händen

Von: Stefan Schmid

Wagner-Chef Prigoschin geht in Afrika weiterhin seinem lukrativen Geschäft nach. Während dieser sogar die UN vertreibt, scheint Putin machtlos zu sein.

Bangui – Nachdem der kurzlebige Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland sein Ende genommen hat, gilt es für Wladimir Putin nun, die Verstrickungen zwischen dem Kreml und der Söldner-Gruppe zu entwirren. Dazu zählen zu einem großen Teil die Einsatzgebiete der von Jewgeni Prigoschin geführten Einheiten in den afrikanischen Ländern.

Während der Militär den Auftrag in der Zentralafrikanischen Republik weiterhin zugesichert haben bekommen soll, stünde bezüglich anderen Staaten eine Entscheidung aus. Grund dafür ist wohl auch, dass die Ressourcen des Kremls für eine sofortige Lösung nicht ausreichen.

Wagner stützt autoritäre Systeme im Namen Putins

Mit dem Putschversuch am 24. Juni wurde eine Wende der russischen Außenpolitik eingeleitet, deren Folgen sich im vollen Umfang noch nicht absehen lassen. Jahrelang agierten die Söldner unter der Führung von Prigoschin im Ausland auf das Geheiß von Wladimir Putin, der nach dem versuchten Marsch auf Moskau überraschend bestätigte, dass der Kreml „die Gruppe komplett finanziert“ habe. Bis dahin wiegelte der russische Präsident immer wieder Vorwürfe ab, mit den Auslandstätigkeiten der Söldner etwas zu tun zu haben – das ist nun Geschichte.

Neben der hervorgehobenen Rolle, die die Wagner-Truppen im Ukraine-Krieg spielten, waren sie auch deshalb für Putin nützlich, weil dieser so in ausländische Konflikte eingreifen konnte, ohne offiziell russische Truppen zu entsenden. So sind die Söldner seit fünf Jahren in der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz, wo sie den Präsidenten Faustin-Archange Touadéra im brutalen Kampf gegen Rebellengruppen unterstützen. Eine herausragende Rolle spielt die Gruppe auch bei der Machtsicherung des syrischen Diktators Baschar al-Assad. Dort wurden nach Recherchen der Nowaja gaseta während des Einsatzes 2017 von Wagner-Gruppen mehrere Kriegsverbrechen begangen. Unter anderem soll ein Syrer zunächst mit einem Hammer malträtiert und später mit einer Schaufel enthauptet worden sein.

Faustin-Archange Touadéra, Präsident der Zentralafrikanischen Republik, greift im Kampf gegen die Rebellen auf Söldner der Wagner-Gruppe zurück. © IMAGO / Pacific Press Agency

Prigoschin behält lukrativen Auftrag in Afrika

Ob und wie es mit den Auslandseinsätzen der Wagner-Gruppe nun weitergeht, ist allerdings noch unklar. Während einem Teil der zuvor in Russland und der Ukraine stationierten Söldner in Belarus wohl eine neue Aufgabe zukommt, scheinen die Truppen in Afrika zunächst weiter zu verharren. Laut der Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) soll Prigoschin aktuell im Sudan, der Zentralafrikanischen Republik, in Mali und Libyen Militärbasen mit seinen Truppen unterhalten.

Eine zumindest temporäre Entscheidung ist nun bezüglich des Auftrages in der Zentralafrikanischen Republik gefallen. Wie Bloomberg unter der Berufung auf zwei anonyme Quellen berichtet, erlaubt der Kreml dem Söldnerunternehmen, dort seine Geschäfte fortzuführen. Geschäfte deshalb, weil Prigoschin als Gegenleistung für die militärische Hilfe vor Ort in mehrere lukrative Unternehmungen miteinbezogen wurde. Unter anderem soll es sich dabei um den Betrieb von Gold- und Diamantminen handeln, an deren Gewinnen auch der Kreml beteiligt gewesen sein soll. Gut möglich, dass im Geheimtreffen zwischen Putin und Prigoschin ein entsprechendes Agreement getroffen wurde, um den Kreml weiterhin am Geldfluss teilhaben zu lassen.

Fragezeichen hinter weiteren Wagner-Missionen

Stand jetzt, ist damit die Zukunft der Wagner-Truppen in nur einem Land geklärt, was auch daran liegen könnte, dass sich die Situation in anderen Staaten komplizierter darstellt. So sollen sich im Sudan, für Prigoschin ein wichtiges logistisches Transitland zwischen Libyen und anderen afrikanischen Ländern, die Machtverhältnisse schwieriger darstellen. Laut Bloomberg unterstütze der Kreml offiziell die Militärführung Sudans, während die Wagner-Truppen auf der Seite der Rebellen kämpfen sollen.

Jewgeni Prigoschin hält Teile seiner Aufträge wohl noch fest in Händen. Hier zeigte sich der Wagner-Anführer beim Abzug aus Bachmut Ende Mai. © IMAGO / UPI Photo

Eine baldige Lösung oder, im Extremfall, gar ein Stellvertreterkonflikt auf sudanesischen Boden scheint jedoch unrealistisch, da laut den Bloomberg-Quellen die Ressourcen des russischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine gebunden sind. So dürfte Prigoschin bis auf Weiteres unbehelligt seinen Geschäften auf dem afrikanischen Kontinent nachgehen. Ob, wie im Fall der Zentralafrikanischen Republik, mit offizieller Erlaubnis des Kremls oder ohne.

Prigoschin für Ende der UN-Mission in Mali verantwortlich

Wie groß die Macht von Jewgeni Prigoschin in Afrika ist, zeigen Äußerungen aus den Vereinigten Staaten. Der Kommunikationsdirektor des United States National Security Council und vormalige Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, macht die Wagner-Truppen für die Beendigung der UN-Mission in Mali verantwortlich. Die Söldner würden eine „giftige und tödliche“ Rolle im westafrikanischen Staat spielen und hätten 200 Millionen US-Dollar seit Ende 2021 von der malischen Übergangsregierung erhalten. (sch)