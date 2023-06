Kreml verliert die Geduld mit Prigoschin – doch Wagner-Gruppe will sich nicht unterordnen

Von: Bettina Menzel

Jewgeni Prigoschin, der Chef der privaten Söldnertruppe Wagner Ende Mai in der russischen Stadt Wladiwostok (Archivbild). © IMAGO/Elena Kopylova / SNA

Bisher bezog sich Wagner-Chef Priogschin in seiner scharfen Kritik auf das russische Militär. Nun sieht der britische Geheimdienst eine Ausweitung der Rhetorik auf das „Establishment“.

Moskau - Im Kräftemessen zwischen dem Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, und dem russischen Militär steht ein entscheidender Moment bevor: Bis zum Stichtag 1. Juli muss die Söldnertruppe Verträge direkt mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen, wie der russische Präsident Wladimir Putin selbst bekräftigte. Priogschin weigert sich, entsteht nun ein direkter Machtkampf mit dem Kremlchef?

Britischer Geheimdienst: Prigoschin-Äußerung ist „Missachtung breiterer Teile des Establishments“

Der russische Präsident hatte sich in der Rivalität zwischen dem russischen Militär und der Wagner-Gruppe zuletzt öffentlich zurückgehalten. Nach der Ankündigung Prigoschins, keine Verträge direkt mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen zu wollen, bezog der Kremlchef jedoch bei einem Treffen mit Militärbloggern öffentlich Stellung und unterstützte die Anweisung des Verteidigungsministeriums explizit. Dies könnte eine neue Dynamik in den Streit zwischen Wagner und dem russischen Militär bringen.

Bislang habe Prigoschin „ätzende Kritik“ am russischen Verteidigungsministerium geübt, sich aber Putins Autorität gebeugt, analysierte der britische Geheimdienst in einem vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Bericht. Nun entwickle sich die Rhetorik des Wagner-Chefs aber hin zu „Missachtung breiterer Teile des russischen Establishments“, so die Mitteilung weiter. Der 1. Juli werde ein entscheidender Stichtag in der Fehde sein.

Priogschin weigert sich, Verträge zu unterzeichnen: Das könnten die Konsequenzen sein

Schoigu habe Prigoschin mehr oder weniger schachmatt gesetzt, sagte Dara Massicot, eine leitende Politikforscherin der Rand Corporation, der britischen Zeitung The Guardian. „Wenn Wagner nicht innerhalb weniger Wochen einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnet, könnte der Staat Wagner die Unterstützung entziehen oder sogar rechtliche Schritte gegen ihn einleiten“, so die Expertin weiter.

Der Wagner-Chef selbst räumte ein, es könne sein, dass seine Privatarmee keine Munition oder Waffen erhielte, wenn er sich weigere, die Verträge mit dem Ministerium zu unterschreiben. Doch nur so lange, bis die russische Armee im Ukraine-Krieg die Hilfe der Söldnertruppe brauche, so Priogschin auf seinem Telegram-Kanal. „Als wir anfingen, uns an diesem Krieg zu beteiligen, hat niemand gesagt, dass wir verpflichtet wären, Vereinbarungen mit dem Verteidigungsministerium zu treffen“, blieb der Wagner-Chef unnachgiebig, als er einige Tage später um eine Stellungnahme auf Putins offene Unterstützung der Forderung des Verteidigungsministeriums gebeten wurde.

Zukunft Prigoschins könnte vom Erfolg oder Misserfolg der ukrainischen Gegenoffensive abhängen

Die neue Vorgabe des russischen Verteidigungsministeriums könnte dazu dienen, den Wagner-Chef unter Kontrolle zu bringen, wie auch die US-Denkfabrik Institute for the Study of War feststellte. Gleichzeitig unterstützt die Regelung das im Militär wichtige Prinzip der Einheit der Führung, wonach die Streitkräfte einem einzigen Befehlshaber unterstellt sein sollen. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, gibt es derzeit mehr als 40 Freiwilligenverbände, darunter die Wagner-Gruppe von Prigoschin sowie die Kämpfer unter Führung des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow.

Niemand in einer vergleichbaren Stellung in Russland übt ungestraft so harsche Kritik an der Militärführung wie der Wagner-Chef. Bisher war seine Bekanntheit sein Schutz. Analysten vermuten, Putin habe schon vor Monaten entschieden, den Einfluss des Wagner-Chefs in der Ukraine zu begrenzen und nur auf den richtigen Moment gewartet – der sei nach der Einnahme Bachmuts durch die Söldnertruppe gekommen. Prigoschins Zukunft könnte nun vom Erfolg oder Misserfolg der ukrainischen Gegenoffensive abhängen, glaubt Tatjana Stanowaja, die Gründerin der politischen Analysefirma R Politik im Gespräch mit The Guardian. „Er wartet darauf, dass sie sehen, dass die russische Armee ohne seine Fähigkeiten und Fertigkeiten Territorium verliert und Putin oder Schoigu ihn um Hilfe bitten.“ (bme)