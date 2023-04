Bewährungschance an der Front: Gescheiterte Generäle sollen Gegenoffensive der Ukraine stoppen

Von: Astrid Theil

Der innere Machtzirkel: Wladimir Putin (Mitte), Verteidigungsminister Sergej Schoigu (rechts) und Generalstabschef Waleri Gerassimow (links) unterhalten sich. © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/IMAGO

Ein Video des Kremls gibt Hinweise auf eine erneute Umbesetzung der russischen Generalität. Bereits in Ungnade gefallenen Militärs erscheinen wieder auf der Bildfläche und sollen die Wende im Ukraine-Krieg bringen.

Moskau - Seit mehr als einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Dass sich Wladimir Putin den Kriegsverlauf anders vorgestellt hat, ist kein Geheimnis. Anstatt einer schnellen Einnahme Kiews, ist ein Ende der Kämpfe in der Ukraine aktuell nicht in Sicht - in den Augen Putins ein Zeichen für das Versagen seiner Armee. Auf der Suche nach Schuldigen zog er seit Beginn des Krieges wiederholt personelle Konsequenzen. Befehlshaber wurden ausgetauscht und der innere Kreis teils neu besetzt.

Dabei werden Umbesetzungen in der Generalität vom Kreml nur indirekt kommuniziert. Das war auch in dieser Woche der Fall. Der Kreml veröffentlichte am Dienstag (18. April) ein Video über eine Reise Putins in die ukrainischen Regionen Cherson und Luhansk. In dem Video fällt auf, dass General Waleri Gerassimow - formell der Oberkommandierende der Operationen in der Ukraine - nicht erscheint.

Oberbefehlshaber Gerassimow fehlt: Erneuter Wechsel an der Militärspitze?

Ob der General in Ungnade gefallen ist, lässt sich nicht sicher sagen. In Anbetracht der Tatsache, dass Putin den Oberbefehlshaber bereits dreimal wechselte, ist es aber gewiss nicht auszuschließen: Auf Dwornikow folgten Schidko und Surowikin. Seit Januar ist Gerassimow der Oberbefehlshaber. Während Gerassimow im Video nicht erscheint, rückt Putin andere Generäle in den Vordergrund, die in den internen Machtkämpfen im Kreml bereits einige Turbulenzen mitgemacht haben.

Zu diesen gehört Generaloberst Michail Teplinski, der in dem Video in einer Kommandozentrale im Süden der Provinz Cherson rechts von Putin zu sehen ist. Er war im Sommer 2022 zum Chef der russischen Luftlandetruppen aufgestiegen. Zu dem Zeitpunkt waren die Luftlandetruppen nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew in einer tiefen Krise. Im Januar wurde er allerdings schon wieder abgesetzt - gleichzeitig mit der Ernennung Gerassimows zum Oberkommandierenden.

Machtkämpfe im Kreml: Teplinski zurück

Nun scheint Teplinski zurück zu sein. Laut offiziellen Angaben ist er nun Vizekommandant der Ukraine-Truppen und damit in einem höheren Rang als vor seiner „Beurlaubung“. Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) berichtet, dass laut russischen Militärkorrespondenten die „Rehabilisitierung“ bereits Ende März erfolgte.

Mit dem Wiederaufstieg Teplinskis könnte der Chef der paramilitärischen Kampfgruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, zu tun haben. Prigoschin gehört ebenfalls zum engsten Machtzirkel um Putin. In den internen Machtkämpfen positionierte er sich wiederholt gegen Gerassimow. Über Teplinski äußerte es sich, wie die NZZ berichtet, hingegen mit viel Lob. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass seit einigen Wochen Luftlandetruppen in der Schlacht um Bachmut im Einsatz sind. Dadurch entlasten sie die Wagner-Strumtruppen von Prigoschin - ein Bündnis zwischen beiden kann also vermutet werden.

Putins Strategie im Kreml: Machtlager ausbalancieren

Die internen Machtkämpfe sind deswegen allerdings nicht entschieden. Das zeigt der zweite Teil des Videos von Putins Reise in die besetzten Gebiete. Bei seinem Besuch in einer Kommandozentrale in der Provinz Luhansk ist Generaloberst Alexander Lapin zu sehen, der als Feind Prigoschins gilt. Auch Lapins Karriere nahm in den letzten Monaten verschiedene Wendungen.

Im Sommer 2022 galt ihm Putins besondere Gunst. Bereits im Herbst kosteten ihn allerdings militärische Misserfolge und Intrigen Prigoschins seinen Posten. Lapin, der noch im Januar mit einem wenig wichtigen Stabsposten abgefertigt wurde, erscheint neben Teplinski nun als weiterer Stellvertreter im Kommando der Ukraine-Truppen. In dem Video wird er als zentrale Persönlichkeit inszeniert. Die neue Beförderung von Lapin und Teplinski zeigt eindrücklich, dass keine Seite in den internen Machtkämpfen siegt. Putin balanciert die unterschiedlichen Lager in seinem innersten Zirkel aus.

Kreml-Video aus der Ukraine: Aussagewert der An- und Abwesenden

Neben den Anwesenden, sagen aber auch die Abwesenden in dem Video des Kremls einiges über die aktuelle Lage aus: Bei den gezeigten Kriegsberatungen Putins fehlte Generaloberst Rustam Muradow. Er gilt als Kommandant des östlichen Militärbezirks. Wie die NZZ berichtet ist Muradow laut Berichten bereits im März in Ungnade gefallen. Er soll durch Kusmenko ersetzt worden sein, der in der Tat in dem Video an Putins Seite gezeigt wird. Muradow wird für die Niederlage der Russen im Kampf um die südostukrainische Kleinstadt Wuhledar verantwortlich gemacht. (at)