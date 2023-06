Kreml selbst Schuld an Wagner-Aufstand? Prigoschin ist „Putins Kreatur“

Von: Kathrin Reikowski

Kennen sich lange: Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin. Auf dem Bild führt Jewgeni Prigoschin (l), im Jahr 2010 Wladimir Putin, Präsident von Russland, durch seine Fabrik, die Schulspeisungen herstellt. © picture alliance/dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP | Alexei Druzhinin

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wurde von Putin aufgebaut – so die These eines Russland-Experten. Putin könne sich nun nicht mehr verstecken.

Moskau/London – „Im Gegensatz zu anderen, die Putin zum Feind erklärt hat – Tschetschenen, Oligarchen, die Ukraine, der Westen – ist Prigoschin vollständig seine Kreatur“, schrieb Russland-Analyst Nigel Gould-Davies am Samstag nach Beginn des Wagner-Aufstands, über den Wladimir Putin möglicherweise informiert war, auf Twitter. Der russische Präsident ist demnach selbst verantwortlich für die Eskalation um Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Prigoschin Aufstieg sei „ausschließlich Putins Schirmherrschaft zu verdanken“.

„Damit kann niemand zufrieden sein“, schrieb Gould-Davies weiter. „Auch wenn Wagner sich schnell zurückzog, ist dies ein weiteres Beispiel für die katastrophale Führung Putins. Er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Es gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann, und keinen Ort, an dem er sich verstecken kann.“ Gould-Davies von der Londoner Denkfabrik International Institute for Strategic Studies war laut dem britischen Guardian unter anderem bereits Diplomat in Moskau.

Hat Putin durch Unentschlossenheit den Konflikt zwischen Prigoschin und Schoigu angeheizt?

Putin sei unentschlossen gewesen und habe damit den internen Konflikt zwischen Prigoschin sowie der regulären Militärführung um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow noch angeheizt, sagte Gould-Davies ebenfalls am Samstag laut dpa. „Nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine ist dies ein weiteres Beispiel für Putins schlechtes Urteilsvermögen.“ Der interne Konflikt ermutige die ukrainischen Truppen und demoralisiere die russischen. Auch Politikwissenschaftler Carlo Masala ordnete den Wagner-Aufstand als „schwere Demütigung“ für Wladimir Putin ein.

Es sei eine große Ironie, dass Putin, der von Anfang an davon besessen war, eine „Machtvertikale“ in einem „hyperzentralisierten Staat“ zu schaffen, Spaltung und Konflikte in der grundlegendsten Form der Macht herbeigeführt hat: „militärische Gewalt“, schrieb Gould-Davies weiter auf Twitter.

Russland: Wagner-Chef Prigoschin genoss auch in Afrika Narrenfreiheit

Gould-Davies hatte Putin schon im April 2022, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs vorgeworfen, mit dem Angriff auf die Ukraine einen schweren strategischen Fehler begangen zu haben. Ob „Russland gewinnt, verliert oder vor Ort einen Kompromiss findet, die verhängnisvollste Ungewissheit des Krieges sind seine Auswirkungen auf die Heimatfront. Wie die Mumien von Marx, die der Luft ausgesetzt waren, hat Putins Krieg viele Schwächen der Macht Russlands offengelegt“, schrieb er in einem wissenschaftlichen Artikel bei Taylor and Francis Online. Laut dpa prophezeite er nach dem Wagner-Aufstand am Samstag für Russland: „Die Eliten werden sich noch mehr Sorgen über die Folgen von Putins Herrschaft machen.“

Prigoschin galt als unantastbar im Kreml, konnte zuletzt immer wieder ungehindert die russische Militärführung kritisieren. In Russland soll Prigoschin weiterhin lukrative Verträge für Schulspeisungen haben. Auch in Afrika hat der Wagner-Chef Narrenfreiheit. Dank dieser Sonderstellung baute Prigoschin sich in Libyen, Mali, der Zentralafrikanischen Republik, Mosambik, Madagaskar und dem Sudan lukrative Geschäfte auf. Berichten zufolge heizte die Wagner-Gruppe auch den Konflikt im Sudan mit Waffen an: Prigoschin soll die Rapid Support Forces (RSF) gegen das Militär des Sudan unterstützt haben. (dpa/kat)