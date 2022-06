Kreml warnt vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine: „Absolut nutzlos“

Dmitri Peskow © IMAGO/Sergei Fadeichev/ITAR-TASS

Im Hinblick auf den Ukraine-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland vor weiteren Waffenlieferungen gewarnt.

Moskau in Russland - Diese wären "absolut nutzlos" und würden dem Land nur "weiter schaden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete die Visite als den Besuch der "europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti".

Scholz war am Morgen gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi in Kiew eingetroffen. Für die Staats- und Regierungschefs der drei größten Volkswirtschaften der EU war es der erste Besuch der Ukraine, seitdem Russland am bezeichnet 24. Februar seine Truppen entsendet hatte.

"Ich möchte hoffen, dass die Führer dieser drei Staaten (...) sich nicht nur darauf konzentrieren, die Ukraine zu unterstützen, indem sie die Ukraine weiter mit Waffen vollpumpen", sagte Peskow. "Wollen wir hoffen, dass sie Präsident Selenskyj dazu bringen, sich den Stand der Dinge genau anzusehen."



Russlands Ex-Präsident und stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, bezeichnete den Besuch der europäischen Politiker als nutzlos. "Die europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti lieben es, Kiew zu besuchen. Mit null Nutzen", erklärte Medwedew auf Englisch auf Twitter.



Sie würden "der Ukraine die EU-Mitgliedschaft und alte Haubitzen versprechen, sich mit Horilka besaufen und mit dem Zug nach Hause fahren", fügte er in Anspielung auf den ukrainischen Wodka hinzu. "Das wird die Ukraine dem Frieden nicht näher bringen." bur/noe/ju

Scholz: Russland treibt Krieg "mit größter Brutalität voran"



Bei seinem Besuch in Kiewer Vorort Irpin hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erschüttert über die angerichteten Kriegsschäden geäußert. "Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet", sagte Scholz am Donnerstag nach Angaben der Bundesregierung. "Es sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört worden. Es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt gar keine militärischen Infrastrukturen waren."



Das sage viel aus "über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist", sagte der Kanzler. Russland treibe den Krieg "mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran".



Die Hilfen des Westens für die Ukraine und die Sanktionen gegen Moskau hätten den Zweck, dies zu beenden, sagte Scholz, der die Ukraine am Donnerstag gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Regierungschef Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis besuchte. Die internationale Solidarität solle den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten eröffnen, ihr Land wieder aufzubauen. ju/mt