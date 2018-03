Ach Kretschmann, in den nächsten Jahren werden viele Leistungsträger die Beine hochlegen, da nichts mehr da ist für was diese Leistung lohnt. Die Lokomotive wird durch einen Leiterwagen ersetzt, den Sie dann selber ziehen können!

Überschrift: "Kretschmann hofft auf gute Zusammenarbeit mit Söder "

Herr Kretschmann, die Lösung ist doch ganz einfach: Sie laden Markus Söder nach Baden-Württemberg ein und sperren ihn unter einem Vorwand zusammen mit Ihrem Parteifreund Boris Palmer (OB von Tübingen) für 3 Tage in der Besenkammer in Ihrer Staatskanzlei in Stuttgart ein. Ich wette: Söder kriecht danach auf dem Zahnfleisch aus der Besenkammer raus, winselt um Gnade und macht danach alles, was Sie von ihm wollen. Falls es beim 1. Mal noch nicht ausreichend fruchtet: nochmal für 3 Tage mit Palmer einsperren. :-)