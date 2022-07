„Das ist beängstigend“: Kretschmer macht Berlin schwere Vorwürfe und hält Energiewende für gescheitert

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). © Katerina Sulova/IMAGO

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisiert die Bundesregierung. Die Verhältnisse in der Energieversorgung haben sich verändert. Ein vorzeitiger Kohleausstieg gestaltet sich schwer.

Dresden – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wirft dem Bund in der Energiekrise Versäumnisse vor. Der Ukraine-Krieg hat die Energieversorgung Deutschlands eingeschränkt. Was bei einem längeren Gasstopp passiert, ist noch ungewiss. Kretschmer sieht die Abschaltung von Kraftwerken als falsches Signal. Solange man nicht weiß, wie die Energieversorgung in den nächsten Monaten aussieht, könne man nicht an dem Ausstieg der Kohle festhalten. Kretschmer zieht die Bundesregierung in die Verantwortung.

Kretschmer hält Energiewende für gescheitert: Bundesregierung planlos

„Ich nehme die Sorgen in der Bevölkerung um die explodierenden Energiepreise sehr ernst. Eine galoppierende Inflation und immer neue Rekorde bei den Energiepreisen nehmen den Menschen und der Wirtschaft die Luft. Das ist beängstigend“, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. Ein Industrieland wie Deutschland könne nur mit Energiesicherheit funktionieren. Es sei die Verantwortung der Bundesregierung, die Probleme zu lösen und nicht nur zu beschreiben.

„Energie ist die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft. Deshalb ist der Bund in der Pflicht, die Versorgung mit Erdgas, Erdöl und Elektroenergie zu sichern“, betonte Kretschmer. Die vorhandenen Kraftwerke jetzt abzuschalten, wäre das falsche Signal. Es sei klar, dass es perspektivisch keine Renaissance für die Braunkohle geben werde. „Aber wenn man nicht weiß, wie in zwei Monaten die Energieversorgung aussieht und dennoch am vorzeitigen Ausstieg aus der Kohle festhalten will, dann passt das alles nicht zusammen.“

Kretschmer erklärte: „Die Energiewende, so wie sie geplant war, ist gescheitert. Der Bund will sie jetzt erzwingen, obwohl sich die Konstellationen verändert haben. Das wird schiefgehen.“ Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei eine Selbstverständlichkeit. „Aber die Grundlage für diesen Übergang, die Back-up-Struktur mit Gaskraftwerken, ist nun weggefallen. Deshalb stellt sich die Frage, was nun der Plan ist. Das hat der Bund bisher nicht beantwortet. Jetzt fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das ist bitter.“

Scholz hält an Energiewende fest

Auf dem Petersberger Klimadialog betonte Olaf Scholz, an den Klimazielen festzuhalten. „Alles, was wir heute zur Sicherung der Gasversorgung tun, muss in Einklang stehen mit unserem Ziel, in Zukunft in Deutschland und weltweit CO2-neutral zu werden“, sagte Scholz. „Niemand kann zufrieden damit sein, dass auch bei uns der Anteil der Kohleverstromung gerade wieder steigt, als Reaktion auf drohende Engpässe bei der Gasversorgung“, so Olaf Scholz weiter. „Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas - fast hätte ich gesagt: und zwar mit Vollgas.“

Geplant ist der Kohleausstieg bis 2038. Bis dahin soll die Stromerzeugungskapazität der Kohlekraftwerke schrittweise reduziert werden. Ob die Bundesregierung die Ziele einhalten kann, bleibt offen. (vk/dpa)