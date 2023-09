Es fehlt sogar Gummi für Winterreifen: Ukraine sieht Russlands Armee im Schlamm versinken

Von: Jens Kiffmeier

Keine Elektronik, kein Reifengummi: Putins Wirtschaft kann Russlands Armee kaum mit Nachschub versorgen. Droht der Kollaps? Die Soldaten beschweren sich schon.

Moskau – Probleme auf breiter Front: Trotz großer Ankündigungen kämpft Russlands Armee im Ukraine-Krieg offenbar mit einem gewaltigen Nachschubproblem. So soll es den russischen Truppen vor allem an Munition, Raketen und sogar an neuen Winterreifen mangeln. Das berichtet das US-amerikanische Kriegsstudien-Institut (ISW) unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen. Doch was bedeutet das für die Gegenoffensive der Ukraine: Bricht die Front wegen der russischen Mangelwirtschaft auf breiter Linie eventuell bald komplett zusammen?

Rückschlag im Ukraine-Krieg: Russlands Wirtschaft kann Armee nicht mit Nachschub versorgen

Auf jeden Fall steht Russlands Armee vor großen Schwierigkeiten. Laut dem Bericht vom Institute for the Study of War (ISW) geht der ukrainische Nachrichtendienst GUR davon aus, dass Russland für den Ukraine-Krieg nur noch „ein Dutzend“ von Kalibr-Marschflugkörpern und eine kleinere Anzahl von Iskander-Raketen pro Monat produzieren kann. Nach den massiven Luftangriffen aus dem vergangenen Jahr könne Putins Wirtschaft die Bestände nicht mehr auffüllen, zitierte das ISW den GUR-Leiter Andriy Yusov.

Angriffskrieg von Russland: Die Sanktionen wirken – selbst Reifengummi ist aktuell knapp

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist Russlands Wirtschaft mit internationalen Sanktionen belegt. Neben finanzpolitischen Maßnahmen verhängten die Europäische Union (EU) und die USA auch einen umfassenden Exportstopp. Dieser zielte vor allem darauf ab, die Rüstungsindustrie zu treffen – offenbar mit Erfolg. Die Sanktionen zeigen Wirkung, denn aktuell mangelt es an modernen Geräten, Elektronik und Chips. „Grauimporte“ und Schmuggel könnten den Bedarf nicht vollständig decken, heißt es nun seitens des ISW. Selbst Gummi fehle, um abgenutzte Reifen zu ersetzen, die wiederum für Einsätze an der Front unerlässlich sind.

Sucht dringend neue Reifen für seine Armee: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Mikhail Klimentyev/Gilles Bader/Zuma/dpa/Montage

Allein die zunehmende Abnutzung der Reifen werde das Vorankommen der Streitkräfte in den kommenden Monaten enorm verlangsamen. „Schlechte Qualität und unzureichende Reifen werden die russische Mobilität in der schlammigen Jahreszeit und im Winter zunehmend einschränken“, so das ISW weiter.

Engpass in eigener Wirtschaft: Putins Armee bettelt in Nordkorea um Waffen

Russland hatte stets betont, in seiner Wirtschaft nicht abhängig zu sein von ausländischen Exporten. Doch zuletzt mehrten sich die Berichte, dass es gerade bei der Waffenproduktion zu einem Engpass kommen könnte. Verstärkt warb Putins Außenminister Sergej Lawrow zuletzt bei den letzten verbliebenen Verbündeten um Unterstützung, unter anderem in China und im Iran. Und auch in Nordkorea soll der Kreml vorstellig geworden sein. Machthaber Kim Jong-un soll demnach in Kürze mit Putin persönlich zusammentreffen. Doch ob dadurch das Problem gelöst wird?

Fortschritte an der Front: Ukraine feiert Erfolg bei der Gegenoffensive

Zuletzt hatte Russlands Armee einen harten Rückschlag im Ukraine-Krieg erlitten – mit teils hohen Verlusten. An der Front im Südosten gelang den Verteidigern bei ihrer Gegenoffensive ein entscheidender Durchbruch durch die Linie der russischen Truppen. Bei Robotyne stoßen die ukrainischen Streitkräfte immer weiter in Richtung Asowsches Meer vor. Ihr Ziel: Die Versorgungsrouten Russlands abzuschneiden.

Ein Grund für den Erfolg beim Vorrücken sehen Fachleute auch im Fehlen von Waffen bei den Truppen von Präsident Wladimir Putin. So hätten die Kämpfer an diesem Frontabschnitt mangels Artilleriemunition nur mit leichteren Waffen Gegenwehr leisten können, analysierte Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) die aktuelle Lage.

Russlands Soldaten beschweren sich über Mangelwirtschaft

Schon vor dem Durchbruch hatten sich Soldaten lautstark in Foren und in abgehörten Telefonaten über die Zustände an der Front beschwert. In einem bei Telegram veröffentlichten Video beklagten Kämpfer der 72. Brigade die fehlende Unterstützung. „Gebt uns Munition! Gebt uns Fahrzeuge!“, wetterten sie laut einem Bericht des Nachrichtenportals von ntv. Dabei hätte die Männer in ihre Hosentaschen gegriffen und eine Handvoll Munition herausgekramt. „Wir haben zwei Gewehre für 22 Leute“, fluchen sie. „Das ist alles. Verfluchte Mistkerle.“

Der britische Militärbeobachter Mark Galeotti hält weitere Rückschläge für Russland angesichts dieser Zustände für möglich. Auch wenn die russischen Truppen in weiteren, schwer befestigten Verteidigungsanlagen auf den Vormarsch der Ukrainer warten, könnte ein russischer Front-Kollaps eintreten, so der Russland-Experte vom Institut für Internationale Beziehungen in Prag im Gespräch mit der Daily Mail. „Verteidigungslinien können wie Dämme brechen“, sagte er und fügte hinzu. „Erst zeigen sich Risse, dann brechen sie plötzlich zusammen.“ (jkf)