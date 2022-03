Krieg in der Ukraine wichtigster Punkt in Bidens Ansprache

Teilen

US-Präsident Joe Biden © Evan Vucci / dpa

Überschattet vom russischen Angriff auf die Ukraine und von schweren Spannungen mit Moskau hält US-Präsident Joe Biden seine erste offizielle Ansprache zur Lage der Nation.

Washington - Die Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington begann am Dienstag um 21.08 Uhr (Ortszeit/Mittwoch 3.08 Uhr MEZ). Eine wichtige Rolle sollte der Krieg in der Ukraine spielen. Das Weiße Haus kündigte eine deutliche Botschaft an Russlands Präsidenten Wladimir Putin an, der den international verurteilten Angriff auf die benachbarte Ukraine befohlen hatte.

Biden war maßgeblich daran beteiligt, die Koalition westlich orientierter Staaten gegen Putin zu schmieden, die nun harte Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Als Ehrengast von First Lady Jill Biden nahm unter anderem die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa an der Ansprache teil. Das Weiße Haus hatte angekündigt, weitere Themen von Bidens Ansprache sollten unter anderem die hohe Inflation, die wirtschaftliche Erholung und der Klimawandel sein. Auch die Pandemie dürfte eine Rolle spielen.

Biden hatte bereits am 29. April vergangenen Jahres - gut drei Monate nach seiner Amtsübernahme - eine Rede vor beiden Kongresskammern gehalten. Die erste Ansprache eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell aber nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet. Bei seinem Auftritt im vergangenen Jahr hatte der Demokrat Biden einen amerikanischen Neuanfang nach der Ära seines republikanischen Amtsvorgängers Donald Trump beschworen. (dpa)