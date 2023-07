Russland erobert West-Waffen – und Putin verspricht, sie „umzufunktionieren“

Ukraine-Krieg

Von Franziska Schwarz schließen

Reverse Engineering im Ukraine-Krieg? Russland will bereits eine Storm-Shadow-Rakete erbeutet haben. Kremlchef Putin macht Andeutungen.

Moskau – Wladimir Putin will im Ukraine-Krieg erbeutete Waffen „rückentwickeln“ lassen. Man werde das von den russischen Streitkräften eroberte Material inspizieren und wenn sich dazu Möglichkeiten ergeben. „Warum nicht?“, sagte der Kremlchef laut Newsweek nun dem russischen Staatssender Rossija 1.

Auf welche Technologien sich Putin bezog, blieb unklar. Er lobte in dem Interview jedenfalls den russischen Panzer T-90M Proryv-3 als „den besten Panzer der Welt“ und als „Hauptkonkurrenten“ der M1-Abrams-Panzer, welche die USA der Ukraine zugesagt haben.

Putin verhöhnte im Ukraine-Krieg Panzer aus dem Westen

Putin behauptet ohnehin, westliche Waffen seien nicht kriegsentscheidend. Allein seit Beginn der Gegenoffensive der Ukraine habe das russische Militär 311 ukrainische Panzer zerstört, sagte Putin vergangene Woche im Staats-Fernsehen. Davon stamme mindestens ein Drittel aus westlicher Produktion.

Die ukrainischen Soldaten würden in diese aber gar nicht mehr steigen wollen, weil diese zuerst abgeschossen würden. „Und sie brennen auch wie alle anderen, sogar besser als die Panzer aus sowjetischer Produktion – die bekannten T-72“, höhnte er.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine

Putin spottet – aber Russland hat Probleme mit Langstreckenwaffen

Indizien für Technologien, die Putin gerne umfunktioniert sähe, gibt es. Anfang dieses Monats berichteten russische Staatsmedien laut Newsweek, dass russische Soldaten Storm-Shadow-Raketen aus Saporischschja in der Südukraine geborgen hätten. Und die Ukraine soll jetzt auch Scalp-Raketen aus Frankreich erhalten, sie haben eine Reichweite von 250 Kilometern.

In einem Twitter-Clip sagte ein russischer Staatsmedienkommentator nun, Russland habe „Probleme mit Langstreckenwaffen“ an der Front, berichtete Newsweek. Russlands Langstreckenangriffsfähigkeiten seien „wahrscheinlich das wichtigste Thema, dem man derzeit Aufmerksamkeit schenken muss“, sagte zudem der russische Parlamentsabgeordnete und ehemalige Militärbefehlshaber Andrej Guruljow laut dem Bericht zu Rossija 1. Denkt Putin also an Raketen Marke Eigenbau?

+ Aufnahme vom 13. Juli: Putin auf einem Technologie-Forum in Moskau © Sergei Karpukhin/Imago

Russland im Ukraine-Krieg auf westliche Technologien angewiesen

Russland nutzt indes selbst westliche Technologien in seinen Waffen, darunter auch in vielen seiner Raketen, sind sich Experten sicher. Moskau sei immer noch „in hohem Maße auf westliche Elektronik angewiesen“, um selbst seinen „grundlegendsten“ Waffenbedarf zu decken, sagte Gary Somerville, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Londoner Think-Tank „Royal United Services Institute“, zu Newsweek..

Dieses Jahr sorgten übrigens russische „Frankenstein-Panzer“ im Internet für Lacher, Kampfvehikel, die die russischen Streitkräfte für den Kampf an der Front in der Ukraine improvisatorisch selbst zusammengeschraubt haben sollen. (frs)

Rubriklistenbild: © Sergei Karpukhin/Imago