Kamikaze-Drohnen gegen Putins Truppen: „Switchblades“ machen Russland zu schaffen

Von: Bettina Menzel

Die kleine Kamikaze-Drohne Switchblade 300 leistet der Ukraine seit Monaten gute Dienste. Nun äußert sich ein Operator zu ihren Stärken und Schwächen.

Kiew – Drohnen sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein entscheidender Bestandteil der ukrainischen Verteidigung. Die kleine Switchblade 300-Drohne aus US-Produktion hat in etwa die Schlagkraft einer Handgranate, bringt die russischen Streitkräfte aber dennoch in Bedrängnis. Ein Interview des ukrainischen Portals Tysk mit einem mutmaßlichen Drohnenoperator in der Ukraine zeigt die Vorteile dieser Waffe im Einsatz gegen Putins Truppen – und die Einschränkungen.

Switchblade im Ukraine-Krieg: Diese Fähigkeiten hat die Kamikaze-Drohne

Switchblade ist die englische Bezeichnung für ein Springmesser und die Namenswahl kommt wohl nicht von ungefähr. Genau wie ein Klappmesser ist die Drohne klein und bleibt zunächst oft unentdeckt, kann jedoch einen vergleichsweise großen Schaden anrichten. Bereits im vergangenen Jahr sagten die USA der Ukraine die Lieferung der hochmodernen, etwa 2,5 Kilogramm schweren Switchblade 300-Drohnen zu. Sie zählen zu den sogenannten „loitering weapons“. Etwas schief auf Deutsch übersetzen ließe sich dies als „herumlungernde Waffen“.

Die US-Drohne namens Switchblade 300 kommt auch im Ukraine-Krieg zum Einsatz. (Archivfoto) © Lcpl. Tyler Forti/Us Marine/Imago

Gemeint ist, dass die Drohnen ohne konkretes Ziel starten können und dann so lange über den feindlichen Truppen im Luftraum „herumlungern“, bis sich ein geeignetes Ziel offenbart. Das steuert das kleine Kampfgerät entweder selbstständig mithilfe vorher programmierter Koordinaten an oder in Echtzeit auf Befehl eines Operators. Der Name Kamikaze-Drohne ist dabei Programm: Das unbemannte Flugobjekt stürzt sich auf das Ziel und wird bei der Explosion selbst zerstört. Der Angriff scheint wie aus dem Nichts zu kommen, sagen Experten, denn eine Ortung während des Flugs ist schwierig.

Technische Daten der Switchblade 300

Flugzeit: Etwa 20 Minuten Reichweite: Etwa zehn Kilometer Gewicht: 2,5 Kilogramm Geschwindigkeit: 100 km/h bis zu 160 km/h Schlagkraft: Vergleichbar mit einer Handgranate Hersteller: AeroVironment (USA)

Quelle: Angaben des Herstellers

Mutmaßlicher Drohnenoperator über „optimalsten Weg“ die Switchblade einzusetzen

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SSU), der Geheimdienst (GUR) und die Spezialeinsatzkräfte (SSO) verwenden die Switchblade 300. Das geht aus einem Interview des ukrainischen Portals Tysk vom vergangenen Wochenende mit einem mutmaßlichen Drohnenoperator hervor, der anonym bleiben wollte. Das unbemannte Fluggerät habe Schwachstellen, etwa eine schlechte Kamera und geringe Manövrierfähigkeit, so der Soldat im Interview. Deshalb eigne sich die Waffe vor allem für den Einsatz gegen ungeschützte stationäre Ziele – nicht aber als Aufklärer. Als geeignete Ziele nannte der Militär jede Art von teurer Ausrüstung, hochrangige feindliche Kräfte, Aussichtspunkte oder Stellungen der elektronischen Kampfführung oder der Luftraumüberwachung. „Dies wäre der optimalste Weg, um die Switchblade einzusetzen“, so der Drohnenoperator.

Dennoch kommt das System teilweise auch gegen Infanterie zum Einsatz. Einige Truppen seien „übermäßig“ mit diesem Waffensystem ausgerüstet, was zu einem „weniger verantwortungsvollen Einsatz“ führe, so der Soldat und ergänzte: „Gewöhnliche Infanteristen in Schützengräben zu treffen, ist eine Extravaganz, eine Dummheit und ein Mangel an Professionalität.“ Richtig eingesetzt sei die Effektivität der Switchblade 300 allerdings gut. „Der Prozentsatz der erfolgreichen Treffer ist recht hoch, ich würde ihn auf 70 bis 80 Prozent schätzen, wenn die Drohne erfolgreich gestartet ist und das Ziel gefunden hat“, erklärte der Soldat. Die Ukraine habe nicht viele andere Waffen, die dies auf diese Entfernung schaffen würden. Im Allgemeinen seien die Aufgaben der Kamikaze-Drohne aber recht speziell „und nicht alle sollten offengelegt werden“, so der Operator, damit Russland „es nicht zu seinem Vorteil und zu unserem Nachteil nutzt.“ Die Angaben des Soldaten ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

Kürzlich waren erstmals Videos des „großen Bruders“ der Switchblade 300 aufgetaucht: Die Switchblade-600-Lenkdrohne kann auch gepanzerte Fahrzeuge zerstören.