Kampfflugzeug in Flammen: Ukraine zerstört angeblich Überschallbomber in Russland

Von: Christian Stör

Teilen

Die Ukraine hat offenbar eine Tupolew Tu-22M3 zerstören können. (Archivbild) © IMAGO/Daniele Faccioli

Russland setzt im Ukraine-Krieg häufig die Tupolew Tu-22M3 ein. Für die Ukraine ist sie ein legitimes Ziel. Jetzt kam es zu einem Drohnenangriff.

Solzy - Die Ukraine hat angeblich ein russisches Überschallflugzeug zerstört. Das melden ukrainische Medien und die BBC. Die Berichte basieren auf Bildern, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden sind. Sie scheinen eine brennende Tupolew Tu-22M3 auf dem Luftwaffenstützpunkt Solzy südlich von St. Petersburg zu zeigen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Samstag (19. August) mitgeteilt, eine ukrainische Drohne habe einen Militärflugplatz in der Region Nowgorod in Russland angegriffen. Infolge des „Terroranschlags auf dem Flugplatz“ sei ein Brand ausgebrochen, der von der Feuerwehr schnell gelöscht worden sei, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Dabei sei ein Flugzeug beschädigt worden, Verletzte habe es nicht gegeben. Die Region Nowgorod liegt nordwestlich von Moskau, etwa 650 Kilometer von der russischen Grenze zur Ukraine entfernt. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Ukraine zerstört Überschallbomber Tu-22 in Russland

Laut New Voice of Ukraine sollen ukrainische Drohnen in den vergangenen Tagen insgesamt sogar fünf russische Flugzeuge beschädigt haben. Unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst GUR hieß es, die Tu-22 M3 sei am 19. August „zerstört“ worden und zwei weitere Flugzeuge seien beschädigt worden. Zwei Tage später, am 21. August, wurden zwei Bomberflugzeuge in Kaluga „infolge eines Angriffs von Drohnen“ beschädigt.

Drohnen-Luftangriffe tief im Inneren Russlands haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Die Beschreibung der Drohne durch das russische Verteidigungsministerium als „Drohne vom Typ Hubschrauber“ lässt laut Angaben der BBC darauf schließen, dass es sich bei der eingesetzten Drohne um ein billiges, kommerziell erhältliches Gerät handelte, das auf kurze Distanz gestartet wird.

Russland setzt Überschallbomber Tu-22 im Ukraine-Krieg häufig bei Angriffen ein

Die Tu-22 ist ein Schwenkflügel-Überschallbomber aus der Zeit des Kalten Krieges, der von der Nato den Codenamen „Backfire“ trägt und im Ukraine-Krieg häufig bei Angriffen auf ukrainische Städte eingesetzt wurde. Das Flaggschiff der russischen Luftwaffe kann Geschwindigkeiten von etwa Mach 2 erreichen, verfügt über eine enorme Reichweite und kann bis zu 24.000 Kilogramm Waffen transportieren. (cs)

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen