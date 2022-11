„Putins Koch“ bereitet Moskau Sorgen – US-Experten berichten von neuem Kreml-Plan

Von: Franziska Schwarz

Der Einfluss von Jewgeni Prigoschin, Erfinder der „Wagner“-Söldner, bereitet dem Kreml offenbar Kopfzerbrechen. News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom 27. November, 19.50 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wird Russland zuvor nach Belarus entsendete Truppen nun in die Ukraine verlegen. Dies teilte der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Abendbericht mit. So wolle die russische Militärführung Einheiten, die schwere Verluste erleiden mussten, aufstocken und die Gruppierung von russischen Truppen in besetzten ukrainischen Gebieten verstärken. Militärausrüstung werde hierfür ebenfalls verlegt, hieß es vom Generalstab. Aktuell konzentriere sich das russische Militär auf die Einschränkung der Aktionen des ukrainischen Militärs und setzte Angriffe gegen die zivile Infrastruktur fort.

Ukraine-Krieg: Russland setzt Raketenangriffe auf ukrainische Städte fort

Update vom 27. November, 16.11 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff ist nach ukrainischen Angaben die Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes getroffen worden. Zwei Raketen hätten am Sonntagmorgen eine Verkehrsinfrastruktureinrichtung zerstört, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Die Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, sich in Luftschutzkellern in Sicherheit zu bringen. In der Stadt sei es zu Explosionen gekommen. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

In mehreren Gebieten im Osten und Süden der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Auch der Bezirk Nikopol nördlich des Flusses Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben mit Granaten und schwerer Artillerie beschossen. In der Nacht zum Sonntag trafen außerdem zwei Raketen einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem Vorort der südukrainischen Stadt Saporischschja, wie das Militär mitteilte. Tote oder Verletzte habe es nicht gegebe

Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst berichtet von schweren Gefechten in der Ostukraine

Update vom 27. November, 13.23 Uhr: Russland hat in der schwer umkämpften Region Donezk viele Gefallene zu beklagen - so schätzt es der britische Geheimdienst aktuell ein. Rund um die Städte Pawliwka und Wuhledar habe es in den vergangenen zwei Wochen intensive Kämpfe mit schweren Verlusten für die Marineinfanterie gegeben, hieß es im jüngsten Bericht des Verteidigungsministeriums in London.

London wertet die Kämpfe auch als Zeichen dafür, dass Russland die Region als möglichen Startpunkt einer Offensive Richtung Norden sieht.

Ukraine-News: Militärgouverneur meldet massive russische Angriffe auf Cherson

Update vom 27. November, 12.02 Uhr: Die Lage in Cherson ist offenbar weiterhin sehr kritisch: Die russische Armee hat das Gebiet seit Samstag (26. November) mehr als 50 Mal beschossen. Das berichtete der regionale Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch und warf Russland nun Terror und gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Auf Telegram berichtete er von einem Toten und zwei Verletzten. Granaten hätten auch Wohnhäuser getroffen. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-News: US-Experten berichten von neuem Kreml-Plan

Erstmeldung vom 27. November: Kiew/Washington – Jewgeni Prigoschin beschäftigt nicht nur das EU-Parlament, sondern auch den Kreml weiter. Der russische Oligarch, der wegen seiner zwischenzeitlichen Belieferung der Kremlküchen auch „Putins Koch“ genannt wird, hatte im September bekannt, die paramilitärische „Wagner-Gruppe“ gegründet zu haben.

„Putins Koch“ bereitet Moskau Sorgen: Russlands Militär soll weiteres Paramilitär planen

„Wagner“-Söldner sind seit Jahren in vielen Konfliktregionen im Einsatz, vor allem in Syrien und in afrikanischen Ländern. Lange agierte die Gruppe im Geheimen. Im Oktober eröffnete sie in St. Petersburg ein offizielles Hauptquartier. Kritiker bezeichnen die Gruppe als „Schattenarmee“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Auslandseinsätze – der Kreml bestreitet jegliche Verbindungen.

„Wagner“-Söldner im Ukraine-Krieg: Geheimdienst berichtet von russischer Gegenoffensive

Russlands Militär will Prigoschins Truppe nun aber wohl weitere Paramilitärs entgegensetzen. Ziel sei es, Prigoschins Einfluss zu schwächen. So schätzte es das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seiner Kriegslage-Analyse vom Sonntag (27. November) ein. Der russische Militärgeheimdienst GRU habe am Vortag berichtet, dass Armen Sarkissjan zum neuen Verwalter der Gefängnisse in von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ernannt wurde.

Janukowitsch-Freund als Konter für Prigoschin? „Private militärische Firma“ geplant

Der russisch-armenische Geschäftsmann Sarkissjan gelte als Kreml-nah und wolle sein neues Amt dazu nutzen, eine „private militärische Firma“ zu gründen, hieß es weiter. Außerdem soll er Verbindungen zu Viktor Janukowitsch, dem ehemaligen russlandfreundlichen, ukrainischen Präsidenten, haben. Janukowitsch regierte einst autoritär. (frs)