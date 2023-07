Iranische Shahed-Drohnen: Tote und Verletzte bei Angriffen auf Kiew

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg kommt es wieder zu Angriffen auf die Hauptstadt Kiew. Der Kreml erhält zusätzliches Kriegsmaterial. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Wagner-Truppen übergeben Waffen: Kriegsmaterial für Moskau

übergeben Waffen: Kriegsmaterial für Moskau Nach Kritik: Moskau entlässt Armeegeneral

Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 13. Juli, 6.15 Uhr: Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Donnerstag mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens vier Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Kiew wurde die dritte Nacht in Folge von Drohnen angegriffen, bei denen es sich nach Angaben der Militärverwaltung um iranische Shahed-Drohnen handelte. In mehreren Stadtvierteln gab es Explosionen.

Die Shahed-Drohnen seien „aus verschiedenen Richtungen in die Hauptstadt eingedrungen“, teilte die Militärverwaltung von Kiew im Onlinedienst Telegram mit. Rund ein Dutzend davon seien im Luftraum über der Stadt abgeschossen worden. Aus fünf Stadtteilen seien herabfallende Trümmerteile gemeldet worden.

Die ukrainische Luftabwehr fängt bei einem Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt eine Shahed-Drohne in der Luft ab. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Ukraine-Krieg: Wagner-Armee übergibt Waffen an Verteidigungsministerium

Die Privatarmee des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin nach offiziellen Angaben massenhaft schwere Waffen, Militärgerät und Tausende Tonnen Munition ans russische Verteidigungsministerium übergeben. Darunter seien Panzer vom Typ T-90 und T-80, Mehrfachraketenwerfer und zahlreiche Artilleriesysteme, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Zudem habe die Wagner-Armee 2500 Tonnen Munition sowie 20 000 Schusswaffen abgegeben.

Die Wagner-Kämpfer hatten in Russlands seit Februar 2022 laufendem Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Gebiete im Nachbarland erobert, darunter die Stadt Bachmut. Im vergangenen Monat zettelte Prigoschin jedoch einen Aufstand gegen Moskau an, den er erst kurz vor einer unkontrollierbaren Eskalation abbrach.

Krieg in der Ukraine: Moskau feuert an Ukrainekrieg beteiligten Armeegeneral nach Kritik

Wie Prigoschin machte auch der Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, der eigenen Militärführung schwere Vorwürfe - und wurde nach seinen Angaben deshalb entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden. „Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie.“ Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt.

Popow, dessen Armee im südukrainischen Gebiet Saporischschja kämpfte, ließ kein gutes Haar an seinen Vorgesetzten: „Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat.“ Zuvor hatten andere Telegram-Kanäle berichtet, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Popow als „Panikmacher“ bezeichnet und ihn abgelöst.

Die Entlassung und Kritik Popows fügen sich in das Bild, das Militärexperten gut 16 Monate nach Beginn des von Kremlchef Putin befohlenen Angriffskriegs von der russischen Armee zeichnen. Demnach sind große Teile der Streitkräfte unzufrieden mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten. Auch der am Ende missglückte Aufstand der lange für Moskau kämpfenden Wagner-Armee richtete sich explizit gegen Verteidigungsminister Sergei Schoigu, dem Söldnerchef Prigoschin Korruption und Unfähigkeit vorwarf. (Mit Agentumaterial)