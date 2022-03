Schockierende Ukraine-Einsichten: Angeblicher Brief von russischem Geheimdienst FSB geleakt

Von: Tom Offinger

Gehaltvolle Informationen zum Krieg in der Ukraine sind von russischer Seite auf ein absolutes Minimum begrenzt. Der Leak eines brisanten Dokuments könnte nun etwas Licht ins Dunkel werfen.

Moskau/München - Fast schon drei Wochen dauert der blutige Krieg zwischen Russland und der Ukraine nun schon an. Ein Ende der Kämpfe ist derzeit nicht in Sicht, obwohl sich beide Seiten offen für Gespräche zeigen und bereits mehrere solcher Runden stattfanden. Doch selbst die zugesicherte Waffenruhe und damit verbundene Evakuierung von Zivilisten hielt nicht lange stand. Während die restliche Welt von ukrainischer Seite ausführliche Informationen erhält, hüllen sich die russischen Angreifer um Präsident Wladimir Putin in Schweigen. Ein geleaktes Dokument aus Geheimdienstkreisen könnte nun etwas Licht ins Dunkel bringen.

Russischer Whistleblower: Armee sitzt „bis zum Hals in der Scheiße“

Am 5. März sorgte eine Veröffentlichung des Investigativ-Netzwerks „Bellingcat“ auf Twitter für Aufsehen. Das Netzwerk war laut „Bellingcat“-Chef Christo Grozev in den Besitz eines brisanten Briefs gekommen, der wohl aus der Feder eines Whistleblowers im russischen Geheimdienst FSB stammt. Besonders die Botschaft des Schriftstücks hat es in sich: In Einzelheiten nimmt sich der unbekannte Geheimdienst-Angestellte die Kriegs- und Angriffsanalysen seiner Vorgesetzten zur Brust und kritisiert dabei den militärischen Einsatz in der Ukraine scharf.

„Es stellt sich heraus, dass die Analysen, die wir verfasst haben, überhaupt nicht für die Realität geeignet sind“, bilanziert der Whistleblower in dem Schreiben an einen unbekannten Empfänger. Doch damit nicht genug: Der unbekannte FSB-Mitarbeiter wählt drastische Worte für die aktuellen Vorgänge in Osteuropa. „Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße.“

Alarmierende Meldung: Russischer Wirtschaft droht Zusammenbruch

In Auszügen fällt der Whistleblower weitere, vernichtende Urteile. So sei der Blitzkrieg nicht nur gescheitert, auch die Gegenwehr von ukrainischer Seite sei komplett unterschätzt worden. „Jetzt sind sogar diejenigen, die uns loyal gegenüber waren, gegen uns“, hält er erschüttert fest. Auch eine Generalmobilmachung hält der Unbekannte für nicht umsetzbar - ein solcher Prozess würde das Land zerreißen, sowohl politisch, wirtschaftlich und sozial. Zudem habe man auf russischer Seite sämtliche Überblicke über die eigenen Verluste verloren. „Tote gibt es garantiert im Tausenderbereich. Vielleicht 10.000, vielleicht 5000, vielleicht nur 2000. Aber es ist wohl eher in Richtung 10.000.“

Die wohl schockierendste Aussage konzentriert sich aber auf die Sanktionen gegen Russland und die Folgen für das Land und seine Bevölkerung: Der Whistleblower setzt dem Angriff eine Grenze bis Juni, spätestens dann „existiert keine Wirtschaft mehr in Russland – es wird nichts mehr übrig sein.“ Gleichzeitig drohe durch den Ausfall der Getreideproduktionen der beiden Kriegsparteien eine globale Hungersnot. Die russische Seite sei nun gezwungen abzuwarten, bis jemand aus dem inneren Kreis Putins Europa und der Welt ein Ultimatum stelle: Krieg oder ein Ende der Sanktionen.

Schon in der kommenden Woche, so prophezeit der Whistleblower, werde in Russland eine der Seiten kollabieren - entweder die Kriegsbefürworter oder die Kriegsgegner. Die gegenwärtigen Spannungen seien länger nicht durchzuhalten, so das Schreiben.

Ex-BND-Mitarbeiter: Autor ist „gut informierter Analyst“

Vor allem wegen der pikanten Informationen steht nun im Raum, ob es sich bei dem Schreiben um echte Details aus Russland handelt. Grozev, der Chef von „Bellingcat“, glaubt an die Echtheit des Dokuments, es sei durch eine vertrauensvolle Quelle in die Hände des Investigativ-Netzwerks gelangt. Zudem spreche die Länge und Ausführlichkeit gegen eine Fälschung, je länger ein solches Dokument sei, desto mehr Fehler könnten sich also einschleichen. „Ich habe den Text an zwei FSB-Kontakte weitergegeben. Sie hatten keinen Zweifel, dass es sich dabei um einen ihrer Kollegen handeln könnte“, berichtet er auf Twitter.

Auch Gerhard Conrad, ehemals hochrangiger BND-Mitarbeiter, kann die Echtheit des Dokuments nicht vollständig bestätigen. „Für mich liest sich das ganz klar wie eine private Einschätzung einer Person mit mittlerem Dienstgrad, ein Befehlsempfänger, der nun die Sinnhaftigkeit der Befehle seiner Vorgesetzten in Frage stellt. Das wird bereits durch die Kritik an den Analysen deutlich“, schildert Conrad gegenüber Focus Online. „Insgesamt wirken die Äußerungen auf mich wie ein Schrei der Verzweiflung und Wut eines Insiders.“

Zusammenfassend kommt Conrad zu folgendem Schluss: „Ich halte den Autor mithin für einen auf Arbeitsebene gut informierten Analysten, auch recht gut versorgt ist mit aktuellen Lageberichten aus der Ukraine und zur ‚eigenen Lage.‘“ Der Whistleblower mache seinem Ärger über die ausweglose Lage des vermasselten Kriegs Luft. „Er weist in dem Brief selbst darauf hin, dass ihm inzwischen der Kopf schwirrt, wohl aufgrund der Fülle an Input, Anforderungen und Vorwürfen.“ (to)