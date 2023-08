Russische Mutter sucht ihren Sohn – und appelliert an Putin: „Warum kann uns niemand eine Antwort geben?“

Von: Fabian Müller

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar 2022 einen großen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. (Archivfoto) © IMAGO/Alexander Kazakov

Nachdem eine Mutter unterschiedliche Geschichten über den Tod ihres Sohnes in der Ukraine gehört hat, fordert sie von Putin Antworten.

Moskau – Die Stimme richtet sich direkt an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. „Hallo“, sagt sie, und weiter: „Ich will hier meine Geschichte erzählen.“ Das Video, das am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt eine Mutter, die den russischen Präsidenten anfleht, Informationen über ihren Sohn, einen Soldaten, der im Ukraine-Krieg offenbar gefallen ist, zu erhalten. Mehrere Medien berichteten über das Video und den Fall, darunter das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek.

Auch Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, teilte das Video mit englischen Untertiteln am Dienstag auf Twitter. Unabhängig verifiziert werden konnte es bislang allerdings nicht. Die Frau erzählt von ihrem 20 Jahre alten Sohn, nennt dessen Namen und Geburtsdatum und berichtet, dass er im September 2022 in der russischen Stadt Nischnewartowsk mobilisiert worden sei.

Dramatischer Appell von Mutter an Putin: Sohn soll in der Ukraine gefallen sein

Am 18. Juli 2023 sei ihr mitgeteilt worden, dass er zwei Tage zuvor in der Ukraine gefallen sei. Doch damit begannen auch die Fragen. Seitdem „haben wir bereits drei verschiedene Geschichten über den Tod unseres Sohnes gehört“, sagt die Mutter in die Kamera. Es gebe keinen Kontakt zur Einheit ihres Sohnes, der Vater habe lediglich erfahren, dass es einen Vorfall gegeben haben soll, bei dem „Ausrüstung in die Luft gesprengt wurde“, was zum Tod des Sohnes geführt haben soll.

Der Kommandant der Einheit räumte allerdings auch ein, dass er den Tod nicht zu 100 Prozent bestätigen könne, da er den Vorfall „nicht gesehen hat“. Daraufhin wandte sich die Mutter laut eigener Angabe an das Einberufungsbüro in Nischnewartowsk, um weitere Informationen zu erhalten. Dort habe man versprochen, sich mit der Einheit in Verbindung zu setzen.

Krieg in der Ukraine: Mutter fordert von Putin Aufklärung über ihren toten Sohn

Im Video berichtet sie, dass der Rekrutierungsoffizier mit der Einheit Kontakt aufgenommen habe, es aber keine offiziellen Informationen über den Tod des Mannes gebe. Die Mutter habe daraufhin an das Büro des Präsidenten, der Militärstaatsanwaltschaft und Abgeordneten in Nischnewartowsk geschrieben und darum gebeten, den Leichnam ihres Sohnes zu erhalten, sollte er tot sein: „Wenn unser Sohn getötet wurde, bitte ich Sie, mir seinen Leichnam zurückzugeben, damit ich als Mutter um ihn trauern kann“, sagte sie im Video. Sie habe bislang von keiner der kontaktierten Stellen eine Antwort erhalten.

Sie klagt, sie können nicht verstehen, was mit ihrem Sohn passiert sei. „Warum kann uns niemand eine Antwort geben?“, fragt sie, um dann direkt an Putin zu appellieren, ihr zu helfen, denn als Oberbefehlshaber des Landes sei er „für all diese Leute verantwortlich“.

Am Donnerstag meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass Russland seit Februar 2022 im Krieg in der Ukraine 247.850 Soldaten verloren hat. Der Kreml macht seine Truppenverluste nicht öffentlich und gibt keine Zahlen heraus. Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. (fmü)