Kriegsdenkmal in Potsdam von Unbekannten beschädigt - Mehr Jugendliche informieren sich über NS-Zeit

Auf diesem Friedhof soll den gefallenen Soldaten des zweiten Weltkrieges gedacht werden. Unbekannte beschmierten nun das Ehrendenkmal © Jürgen Ritter / IMAGO

Im vergangenen Jahr haben die Abfragen im Online-Archiv des internationalen Zentrums über NS-Verfolgung stark zugenommen. Dort können Interessierte Dokumente zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus recherchieren. Zugleich haben Unbekannte in Potsdam das Ehrenmal der gefallenen Sowjetsoldaten beschädigt. Die Tat könnte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen.

Bad Arolsen/Potsdam - Wie die im nordhessischen Bad Arolsen ansässigen Arolsen Archives am Donnerstag mitteilten, wurden 2021 in insgesamt mehr als 900 000 Sitzungen rund 32 Millionen Dokumente zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus aufgerufen. Das entspricht den Angaben zufolge einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent. Fast die Hälfte der Abfragen kam demnach aus Deutschland, Polen und Frankreich.

Insgesamt konnten die Arolsen Archives nach eigener Darstellung bei mehr als zwei Dritteln der Abfragen Auskünfte in den Dokumenten finden und Informationen zu den Verfolgungswegen geben. «Diese Zahl ist in den letzten Jahren weiter gestiegen, da die digitale Auswertung der Sammlung immer besser wird», sagte eine Sprecherin.

Eine beim Kölner Rheingold-Institut in Auftrag gegebene repräsentative Studie hatte bereits im Januar ergeben, dass sich die Generation der 16- bis 25-Jährigen stark für die Nazi-Zeit interessiert. Die Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen Menschen gehört zum Unesco-Weltdokumentenerbe.

Beschädigung des Ehrenmals und hunderter Gräber von gefallenen Sowjetsoldaten

Während Jugendliche sich vermehrt über die Nazi-Zeit informieren, haben Unbekannte das Ehrenmal zur Erinnerung an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee in Potsdam mit roter Farbe beschmiert. Die Tat soll sich bereits zwischen Montagabend und Dienstagmittag zugetragen haben, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mitteilte. Es seien Spuren gesichert und eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen worden.

Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg darüber berichtet. Demnach sollen die Täter eine mit der Farbe gefüllte Ketchupflasche gegen das Monument geworfen haben. Fast 400 Gräber in der Anlage sowie das Ehrenmal erinnern in der Landeshauptstadt an die in der Schlacht um Berlin gefallenen Sowjetsoldaten.

Lokalpolitiker äußerten sich dem Bericht zufolge verständnislos. «Hier liegen Soldaten, die bei der Befreiung Potsdams ihr Leben gelassen haben», sagte demnach der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Peter Heuer (SPD). Es gebe keinen nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Zuvor war schon das Sowjetische Ehrenmal in Berlin zwei Mal mit Farbe beschmiert worden. Anfang der Woche waren dort an Säulen mit weißer Farbe die Wörter «Mörder» und «Orks» sowie der Buchstabe «Z» angebracht worden. Orks sind in der Fantasiewelt des Schriftstellers J.R.R. Tolkien und seinem Roman «Der Herr der Ringe» willige Vollstrecker des Bösen. Anfang des Monats waren auf das Ehrenmal mit roter Farbe Parolen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprüht worden. (dpa)