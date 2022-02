Kriegsgefahr in der Ukraine: Das sind die Hintergründe zum Konflikt mit Russland

Ein ukrainischer Panzer während einer Übung. Seit Wochen steigt die Kriegsgefahr in Osteuropa. © Vyacheslav Madiyevskyy/imago

Mit jeder weiteren Provokation steigt im Ukraine-Konflikt derzeit die Gefahr eines Krieges in Osteuropa. Dabei schwillt die Krise zwischen Russland und der Ukraine schon deutlich länger.

Kiew/Moskau – Wie entwickelt sich der Ukraine-Konflikt? Seit Wochen spitzt sich die Lage im Osten von Europa weiter zu und westliche Nationen befürchten längst eine Eskalation der Krise zwischen Russland und der Ukraine. Während die Regierung in Kiew derzeit noch ausschließt, dass zeitnah eine russische Invasion bevorstehen könnte, haben mehrere Nationen, darunter Deutschland und die USA, ihre Landsleute aufgefordert, das Land zeitnah zu verlassen. Durch immer weitere Militärmanöver und bis zu 100.000 Soldaten aus Russland an der Grenze zur Ukraine scheint ein gewaltsamer Konflikt so nach wie nie. Doch dabei ist das Verhältnis zwischen den Konfliktparteien bereits seit Jahren belastet.



Während der Westen eine konkrete Kriegsgefahr wittert, hat Russlands Botschaft in den USA Anschuldigungen zurückgewiesen, dass ein Überfall auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen würde. Top-Diplomaten aus mehreren Ländern arbeiten derzeit an einer möglichst friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reiste bereits zweimal nach Kiew und Moskau, um mit den Vertretern der Konfliktparteien über diplomatische Lösungswege zu sprechen. Nicht nur ihre Bemühungen, sondern auch die von anderen Politikern, blieben allerdings bisher erfolglos. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.