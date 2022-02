Kriegsgefahr in der Ukraine steigt – Moskau wiegelt US-Warnung ab

Gemeinsame Übungen der Militärs von Russland und Belarus. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. © Leonid Shcheglov/afp

Kommt es zu einem Krieg inmitten von Europa? Die Zeichen für einen gewaltsamen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nehmen zu. Doch Diplomaten streben weiter nach einer friedlichen Lösung.

Kiew/Moskau – Die Lage im Ukraine-Konflikt ist ernst – wahrscheinlich so ernst wie nie. Vor ein paar Wochen wirkte ein Krieg inmitten von Europa noch in einer nicht realen Ferne, doch nun scheinen zumindest US-Geheimdienste konkrete Bedrohungen einer russischen Invasion der Ukraine ausgemacht zu haben. Währen viele westliche Nationen ihren Landsleuten raten, die Ukraine zeitnah zu verlassen, versuchen die Regierungen in Moskau und Kiew eine Kriegsgefahr runterzuspielen. Dennoch: Eine friedliche Lösung scheint weit entfernt. Ein Krieg in der Ukraine hätte allerdings für Russland gravierende Auswirkungen.



„Besser 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen“, sagte einst der verstorbene Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und das scheint gegenwärtig das Gebot der Stunde zu sein. Auch wenn die bisherigen Unterredungen zwischen den Konfliktparteien erfolglos blieben, gibt es weiterhin die Bemühungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Solange es diese Bereitschaft weiterhin gibt, ist eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts nicht ausgeschlossen. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.