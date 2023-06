Anklage gegen Trump in Miami: „Kriegsphase erreicht“

Von: Ulrike Hagen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird heute in Miami vor Gericht erwartet. Die örtliche Polizei ist auf das „Schlimmste“ vorbereitet. Der Newsticker.

Frankfurt/Miami – Gestern Nachmittag (Ortszeit) landete Donald Trumps Flugzeug am Flughafen von Miami. Am heutigen Dienstag (13. Juni) wird der frühere amerikanische Präsident in Miami vor dem Bundesbezirksgericht zu einer Anhörung erwartet. Die Anklagepunkte gegen ihn umfassen unter anderem die Unterschlagung hochgeheimer Regierungsdokumente und die Behinderung der Justiz. Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf eine Eskalation mit wütenden Trump-Anhängern vor.

Dokumente in Mar-a-Lago auf Gäste-WC gebunkert: Trump steht in Miami vor Gericht

Trump wird mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, darunter die Unterschlagung streng geheimer Regierungsdokumente und die Behinderung der Justiz. Der Anklage zufolge hatte er Hunderte von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus entwendet und diese in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida auf dem Gäste-WC aufbewahrt. Anfang Juni sagte bereits Stabschef Meadows vor der Grand Jury gegen Trump aus.

Der ehemalige Präsident Donald Trump kommt an Bord seines Privatflugzeugs auf dem Miami International Airport an. © dpa/Rebecca Blackwell

Anhörung in Miami: Was droht Trump im schlimmsten Fall?

Heute also steht Donald Trump in Miami vor Gericht, wo eine erste Anhörung stattfinden wird. Eine Verurteilung könnte eine langjährige Gefängnisstrafe für den Ex-Präsidenten nach sich ziehen.

„Auge um Auge“: Republikaner mobilisieren vor Trump-Prozess die Anhängerschaft

Sogar sein ehemaliger Justizminister Bill Barr bezeichnet die am Freitag veröffentlichte Anklageschrift als äußerst belastend. Trotz einer offenbar überwältigenden Beweislage beharrt Trump jedoch auf seinem Vorwurf einer „politischen Hexenjagd“. Er beschuldigt die „korrupte Biden-Administration“, also der Regierung um Joe Biden, der „Einmischung in die Wahlen auf höchster Ebene“. In einem Auftritt vor seinen Anhängern in Georgia am Samstag bezeichnete Trump den Sonderermittler Jack Smith als „Schurken“, „geistesgestört“ und als „Trump-Hasser“. Er behauptete, dass es sich bei den Ermittlungsbehörden um ein „krankes Nest von Leuten“ handle, das „gesäubert werden muss“, wie unter anderem die Neue Zürcher Zeitung berichtet.

Auch die meisten Republikaner halten weiterhin an der Behauptung fest, dass Trump das Opfer einer „politischen Hexenjagd“ sei. Sie mobilisieren damit die Basis ihrer Anhängerschaft. „Wir haben jetzt eine Kriegsphase erreicht. Ein Auge für ein Auge“, twitterte etwa der republikanische Abgeordnete Andy Biggs.

Donald Trump in Miami – Polizei fürchtet Gewalt bei Demos

Trumps Rhetorik und die seiner Anhänger weckt Erinnerungen an seine Rede vom 6. Januar 2021, unmittelbar vor dem Sturm auf das Kapitol. Die Stadt Miami hat darum ein umfangreiches Sicherheitsaufgebot für den Gerichtstermin des ehemaligen Präsidenten vorbereitet. Bei einer Pressekonferenz erklärte Polizeichef Manny Morales nach Berichten des Spiegel: „Wir nehmen dieses Ereignis sehr ernst. Wir wissen, dass sich die Dinge zum Schlimmsten wenden könnten, aber das ist nicht die Art und Weise Miamis.“ Er betonte, dass die Sicherheitskräfte bereit seien und dafür sorgen könnten, dass die Lage nicht eskaliert. (ulha)