Hat Putin Angst vor Krim-Verlust? Moskau wappnet sich für Angriff

Von: Katja Saake

Russland fürchtet offenbar einen ukrainischen Angriff und hat die Verteidigung der Krim deutlich ausgebaut. Satellitenbilder zeigen kilometerlange Grabensysteme.

Moskau - Russland bereitet sich offenbar auf einen möglichen Angriff auf die Krim vor. Wie Satellitenbilder zeigen, die der Washington Post durch Maxar Technologies (ein kommerzielles Satellitentechnologieunternehmen) zur Verfügung gestellt wurden, hat das russische Militär auf der Halbinsel an mehreren Orten kilometerlange Grabensysteme errichtet. „Das russische Militär ist offenbar der Meinung, dass die Krim in naher Zukunft verteidigt werden muss“, sagte Ian Matveev, ein russischer Militäranalyst, gegenüber der Washington Post.

Hat Putin Sorge um die Rückeroberung der Krim durch die Ukraine? Moskau baut die Verteidigung deutlich aus. © Kin Cheung/Gavriil Grigorov/dpa (montage)

Ukraine-Krieg: Krim-Rückeroberung und 12-Punkte-Plan

Erklärtes Ziel der Ukraine ist eine vollständige Rückeroberung aller seit 2014 von Russland besetzten Gebiete - darunter der Halbinsel Krim. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj sagte zuletzt am 26. Februar, dem im Jahr 2020 von ihm eingeführten Jahrestag des „Widerstands gegen die russische Besetzung der Krim“: „Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte“. Und er wiederholte den Anspruch seines Landes auf alle von Russland kontrollierten Gebiete: „Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen.“

Zuletzt hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Olexij Danilow, in Kiew einen 12-Punkte-Plan zur „Befreiung“ der von Russland annektierten Krim vorgelegt. Dieser sieht unter anderem vor, die Krim-Brücke mit der Auto- und Eisenbahnverbindung zum russischen Kernland abzureißen und Kollaborateure, ukrainische Staatsdiener (wie Richter, Staatsanwälte und Angehörige der Sicherheitsorgane), die sich 2014 auf die Seite Russlands geschlagen hätten, in Strafverfahren zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem sollen Russen, die sich seit Februar 2014 auf der Halbinsel niedergelassen hätten, vertrieben werden.

Satellitenbilder zeigen russische Grabenanlagen auf der Krim

Unter dem Eindruck solcher ukrainischer Bekundungen und vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine hat Russland seine Verteidigungsmaßnahmen auf der annektierten Krim jetzt offenbar deutlich erhöht. Die von der Washington Post veröffentlichten Satellitenaufnahmen zeigen kilometerlange Grabenanlagen, sowie aufgestellte Panzerabwehrkörper (sogenannte „Drachenzähne“). In wenigen Wochen habe das russische Militär mithilfe einer Grabenfräse-Maschine und Arbeitern Gräben ausgehoben. Und das vor allem in Zickzack-Linien - diese sollen den Soldaten einen breiteren Bereich zum Schießen bieten.

Außerdem wurden tiefe Gräben angelegt, die den Vormarsch ukrainischer Panzer stoppen sollen. Viele Grabenanlagen wurden zudem entlang von Gewässern gebaut, was ein Vorankommen des Gegners zusätzlich erschweren soll. Laut der Auswertung der Satellitenbilder durch die Washington Post sollen sich die Verteidigungsanlagen unter anderem im Gebiet um die kleine Stadt Medvedivka, nahe eines Überganges zum ukrainischen Festland, und an der Westküste der Halbinsel in der Nähe von Vitino befinden.

Die Verteidigungsmaßnahmen an der Küste erstaunten die Analysten, da ein amphibischer Angriff des ukrainischen Militärs als unwahrscheinlich angesehen wird. Russland hat in letzter Zeit auch den Zugang über die Landenge von Perekop für die ukrainische Armee weiter erschwert. Der Landbrücke vorgelagert, wurden nach Analysen der Washington Post auch südlich von Cherson und Melitopol Befestigungsanlagen errichtet.

Medwedew: Nuklearschlag bei Angriff auf die Krim

Experten haben zuletzt vermehrt Anzeichen für eine bald bevorstehende ukrainische Rückeroberungsoffensive des Südens der Ukraine und der Krim erkannt. Angesichts eines möglichen Angriffs der Krim drohte Russland der Ukraine mit einem Nuklearschlag. Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, sagte in einem am 4. Februar auf Telegram veröffentlichten Interview: „Die ganze Ukraine, auch das, was noch unter der Kontrolle von Kiew ist, wird brennen.“

Außerdem hat Russland den Westen gewarnt, Kiew nicht mit Waffenlieferungen zu einer Rückeroberung der Krim zu animieren. Die ukrainische Führung hatte hingegen an den Westen appelliert, sich von den nuklearen Drohungen Moskaus nicht beeindrucken zu lassen. (kasa/dpa)