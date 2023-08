Neuer Angriff der Ukraine: Explosionen nahe der Krim-Brücke - Russischer Tanker beschädigt

Von: Christian Stör

Teilen

In der Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer miteinander verbindet, ist erneut ein russischer Tanker beschädigt worden. © -/AP/dpa

Die Ukraine startet in der Nähe der Krim-Brücke einen neuen Angriff. Mehrere Explosionen sind zu hören. Ein russischer Tanker wird beschädigt.

Kertsch - Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe nahe der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. In der Nacht zum Samstag (5. August) soll dabei in der Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer miteinander verbindet, erneut ein russischer Tanker beschädigt worden sein. Mutmaßlich handelte es sich um eine Drohnenattacke. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen in der Nähe der Krim-Brücke. Die Brücke sollte demnach komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt sein.

Ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung der Krim sprach auf Telegram von einer „aktiven Gefahrenlage“ im Ukraine-Krieg. Russische Staatsmedien berichteten, ein Rettungsteam sei in Richtung eines Tankers ausgerückt. Im Internet wurde zudem ein mutmaßlicher russischer Funkspruch an die Schiffe in der Kertsch-Meerenge veröffentlicht. Darin werden alle Schiffe zu erhöhter Achtsamkeit im Zusammenhang mit einem Angriff durch Luft- und Seedrohnen aufgerufen.

Ukraine greift Tanker an: Maschinenraum wohl geflutet

Der Maschinenraum des Tankers habe Schaden genommen, die Besatzung des Schiffes befinde sich aber in Sicherheit, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Koordinierungszentrum für die Seenotrettung in Noworossijsk. In einem online veröffentlichten mutmaßlichen Funkgespräch des getroffenen Tankers erklärt eines der Crew-Mitglieder, dass der Maschinenraum geflutet und das Schiff daher immobilisiert sein soll.

Es handelt sich um den russischen Tanker „SIG“. Durch den Angriff sei ein Loch im Maschinenraum des sich im Schwarzen Meer befindenden Schiffs entstanden, teilte die russische Behörde für See- und Flusstransport mit. Es befinde sich in der Nähe der Wasserlinie Steuerbord. Verletzte habe es nicht gegeben. Diese Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Ukraine greift immer wieder russische Marineschiffe an

Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, dass ab dem 21. Juli 2023 alle Schiffe, die Schwarzmeer-Häfen der Russischen Föderation sowie ukrainische Häfen, die vorübergehend von Russland besetzt sind, anlaufen, von der Ukraine als militärische Ziele betrachtet werden. Die Ukraine hat mehrfach russische Marineschiffe und auch die Krim-Brücke angegriffen. Erst am Freitag (4. August) hatte die Ukraine einen erfolgreichen Angriff auf das russische Landungsschiff „Olenegorski gornjak“ (Olenegorsker Bergmann) im russischen Schwarzmeerhafen von Noworossijsk gemeldet. (dpa/cs)

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen