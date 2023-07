„Einige Strände sind vermint“: Die Krim bleibt für Russen trotzdem ein Traumurlaubsziel

Ukraine-Krieg

Nach der Explosion auf der Krim saßen dort auch Reisende aus Russland fest – der Ukraine-Krieg schadet der Tourismusbranche der Halbinsel offenbar wenig.

Krim – Die Krim war schon in Zeiten der Sowjetunion ein beliebter Erholungsort. Im Ukraine-Krieg können Russinnen und Russen nun nur eingeschränkt Urlaub im westlichen Ausland machen – aber sie tun es. Das zeigen die Ereignisse nach der jüngsten Explosion auf der Krim-Brücke. An dem Tag bildeten sich wegen der Touristenströmen kilometerlange Staus – vor der Brücke, vor den Fähr-Terminals sowie auf der Landroute.

„Uns wurde gesagt ‚Kommt auf die Krim, hier ist es sicher‘ – wir haben es geglaubt. Und wie kommen wir nun nach Hause?“, beschwerte sich laut n-tv ein Tourist aus St. Petersburg auf Telegram. Nach Ansicht des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak ist das Absicht. Er äußerte den Verdacht, Russland könne die Reisenden als „Schutzschild“ gegen ukrainischen Angriffe einsetzen.

Krim-Urlaub im Ukraine-Krieg: „Einige Strände sind vermint“

Der von der Krim stammende ukrainische Journalist Denis Trubetskoy liefert noch eine weitere Erklärung. Vielen Russinnen und Russen sei nicht bewusst, dass es auf der Krim gefährlich ist. „Einige kapieren es erst vor Ort, dass einige Strände beispielsweise vermint und daher geschlossen sind“, zitierte n-tv einen seiner Tweets.

Was Trubetskoy aber empörte: Dass die russischen Behörden ihrer urlaubenden Bevölkerung nach der Explosion auf der Krim-Brücke riet, den Rückweg durch das Kriegsgebiet zu nehmen. „Es gibt nicht sehr viele Länder auf der Welt, denen die eigenen Menschen derart egal sind“, twitterte er.

Tatsächlich war es so, dass angesichts zunehmender Staus ihnen eine 400 Kilometer lange Route durch von der russischen Armee kontrollierten Gebiete in der Ukraine vorschlug. Diese sind teils von Gefechten im Ukraine-Krieg betroffen. Per Flieger ist die Schwarzmeer-Halbinsel wegen der Sanktionen nicht mehr erreichbar.

Krim-Urlaub: Schlechter Rat aus Russland im Ukraine-Krieg

Wie kann die Krim im Ukraine-Krieg also noch ein Urlaubsziel sein? Die Preise der Unterkünfte auf Krim sind laut n-tv im Vergleich zu Ferienorten an der Schwarzmeer-Küste in Russland günstig.

Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke lief der vorläufige „Rückzug“ dann so ab: Russische Behörden rieten jenen, die Urlaub auf der Krim machen, zur Abreise. Am Dienstag (18. Juli) gaben die russischen Behörden eine Spur der Krim-Brücke wieder für den PKW-Verkehr frei; die Zug-Strecke wurde bei den Explosionen nicht beschädigt.

Krim-Urlaub im Ukraine-Krieg: „Machen Sie Platz für Armeefahrzeuge“

Gleichzeitig gaben russische Vertreter in der besetzten Ukraine an, die Ausgangssperren einzuschränken, um Touristen durchreisen zu lassen. Die russische Armee werde die Sicherheit verschärfen, hieß es. Das Transportministerium der Krim veröffentlichte eine Checkliste mit Dingen, die Touristen auf der Strecke beachten sollten. „Machen Sie Platz für Armeefahrzeuge und Kolonnen“, heißt es darin etwa. Auch wurde dazu geraten, Bargeld mit sich zu führen.

Urlaubende auf der annektierten Halbinsel sind auch aus einem anderen Grund wichtig für Russland. Sie unterstützen die angeschlagene Tourismus-Branche der seit 2014 international isolierten Halbinsel. Per Flieger ist die Schwarzmeer-Halbinsel wegen der Sanktionen nicht mehr erreichbar. Das hat den Tourismus dort zwar gebremst, aber bislang keineswegs gestoppt. (frs)

